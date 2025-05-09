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كان داخل منزله... إسرائيل تعلن اغتيال قائد في حماس وهذه هويته

Lebanon 24
09-05-2025 | 13:37
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اغتيال نور بيتاوي، قائد خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في جنين، وذلك بعد تحديد موقعه داخل منزل في مدينة نابلس، حيث جرى تطويق المكان وإطلاق النار عليه.
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ونشر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، فيديو لعملية محاصرته واغتياله، وقال إن "نور بيتاوي نفذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، كما أدار علاقات مع عناصر من حماس في غزة والخارج".

كما قال إن بيتاوي "كان مسؤولًا عن تحويل الأموال الإرهابية إلى جنين والقرى المحيطة بها، وعمل على تجنيد وتسليح مخربين بهدف تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى دفع عمليات تصنيع العبوات الناسفة وزرعها في منطقة جنين".

وبين أدرعي أن بيتاوي كان مطلوبا منذ عدة أشهر بعد أن تم التعرف عليه من قبل الجيش الإسرائيلي خلال فراره من جنين إلى نابلس.

وأوضح أن الجيش حدد موقع بيتاوي داخل منزل في مدينة نابلس وقام بمحاصرته، وتمت تصفيته هو وعنصر آخر خلال تبادل لإطلاق النار.
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