كان داخل منزله... إسرائيل تعلن اغتيال قائد في حماس وهذه هويته

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ونشر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، فيديو لعملية محاصرته واغتياله، وقال إن "نور بيتاوي نفذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، كما أدار علاقات مع عناصر من في غزة والخارج".كما قال إن بيتاوي "كان مسؤولًا عن تحويل الأموال الإرهابية إلى جنين والقرى المحيطة بها، وعمل على تجنيد وتسليح مخربين بهدف تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى دفع عمليات تصنيع العبوات الناسفة وزرعها في منطقة جنين".وبين أدرعي أن بيتاوي كان مطلوبا منذ عدة أشهر بعد أن تم التعرف عليه من قبل الجيش الإسرائيلي خلال فراره من جنين إلى نابلس.وأوضح أن الجيش حدد موقع بيتاوي داخل منزل في مدينة نابلس وقام بمحاصرته، وتمت تصفيته هو وعنصر آخر خلال .