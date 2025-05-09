في عيد النصر الروسي... هذا ما فعله بوتين مع جنود كوريين شماليين

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وظهر خلال وهو يتوجه شخصيًا لتحية جندي شمالي مشارك في الحدث.ويُعد عيد النصر من أهم المناسبات الوطنية في ، حيث يحيي الشعب الروسي ذكرى الانتصار على في الحرب العالمية الثانية في التاسع من أيار من كل عام.