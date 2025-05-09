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في عيد النصر الروسي... هذا ما فعله بوتين مع جنود كوريين شماليين

Lebanon 24
09-05-2025 | 15:04
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وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكره لجنود كوريين شماليين شاركوا في "عرض النصر" الذي أُقيم في الساحة الحمراء بموسكو.
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وظهر بوتين خلال العرض وهو يتوجه شخصيًا لتحية جندي كوري شمالي مشارك في الحدث.

ويُعد عيد النصر من أهم المناسبات الوطنية في روسيا، حيث يحيي الشعب الروسي ذكرى الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية في التاسع من أيار من كل عام.

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