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عربي-دولي

مسؤول أميركي يُعلنها: سنضغط على إيران لوقف تمويل "حزب الله"

Lebanon 24
09-05-2025 | 16:18
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قال المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، إنه "ليس لدى إيران خيار سوى قبول الشروط الأميركية لاتفاق نزع السلاح النووي، إذا لم تكن جولة المفاوضات الرابعة مثمرة يوم الأحد في عمان فلن تستمر وسيتعين علينا اتخاذ مسار مختلف". 
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تابع: " إيران في وضع أكثر ضعفا مما كانت عليه قبل عقد من الزمن، ومن غير الحكمة أن يختبر الإيرانيون الرئيس الأميركي دونالد ترامب".


وأكمل: "نعتزم في المراحل المقبلة الضغط على الإيرانيين لوقف تمويل وتزويد جماعات مثل حماس وحزب الله والحوثيين بالأسلحة".
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