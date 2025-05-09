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عربي-دولي
مسؤول أميركي يُعلنها: سنضغط على إيران لوقف تمويل "حزب الله"
Lebanon 24
09-05-2025
|
16:18
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قال المبعوث الأميركي،
ستيف ويتكوف
، اليوم الجمعة، إنه "ليس لدى
إيران
خيار سوى قبول الشروط الأميركية لاتفاق نزع السلاح
النووي
، إذا لم تكن جولة المفاوضات الرابعة مثمرة
يوم الأحد
في
عمان
فلن تستمر وسيتعين علينا اتخاذ مسار مختلف".
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تابع: " إيران في وضع أكثر ضعفا مما كانت عليه قبل عقد من الزمن، ومن غير
الحكمة
أن يختبر الإيرانيون الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
".
وأكمل: "نعتزم في المراحل المقبلة الضغط على الإيرانيين لوقف تمويل وتزويد جماعات مثل
حماس
وحزب الله والحوثيين بالأسلحة".
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