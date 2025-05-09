مسؤول أميركي يُعلنها: سنضغط على إيران لوقف تمويل "حزب الله"

قال المبعوث الأميركي، ، اليوم الجمعة، إنه "ليس لدى خيار سوى قبول الشروط الأميركية لاتفاق نزع السلاح ، إذا لم تكن جولة المفاوضات الرابعة مثمرة في فلن تستمر وسيتعين علينا اتخاذ مسار مختلف".

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تابع: " إيران في وضع أكثر ضعفا مما كانت عليه قبل عقد من الزمن، ومن غير أن يختبر الإيرانيون الرئيس الأميركي ".





وأكمل: "نعتزم في المراحل المقبلة الضغط على الإيرانيين لوقف تمويل وتزويد جماعات مثل وحزب الله والحوثيين بالأسلحة".