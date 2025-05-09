ردا على الهجوم الهندي على 3 قواعد جوية.. باكستان تبدأ عملية "البنيان المرصوص"

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في تطور ميداني، بدأت باكستان، فجر اليوم السبت، عملية عسكرية، ردا على الهجوم قبلها بساعات، والذي استهدف 3 قواعد جوية.وأعلن التلفزيون الرسمي على الفور أن هجمات انتقامية جارية ويتم استهداف "مواقع متعددة في " وأضاف الجيش الباكستاني أنه استهدف منشأة تخزين صواريخ وقواعد جوية هندية في باثانكوت واودهامبور.وقالت مصادر عسكرية باكستانية، إن الجيش قصف 36 هدفا مختلفا في الهند، ضمن عملية "البنيان المرصوص".وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني، قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح السبت، أن الهند أطلقت صواريخ على ثلاث قواعد جوية باكستانية، مشيرا إلى أن الدفاعات الباكستانية نجحت في اعتراض معظمها.وقال الجنرال في كلمة متلفزة إن "بعض الصواريخ أصابت مناطق في شرق البنجاب داخل الهند"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "جميع أصول الباكستانية في حالة سليمة".وأضاف شريف أن الهجوم وقع داخل الأراضي الباكستانية، لكن لم يتم مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر المحتملة أو الرد العسكري.(سكاي نيوز)