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عربي-دولي

موسكو تؤيد وقف إطلاق النار مع أوكرانيا لـ30 يوما

Lebanon 24
09-05-2025 | 23:13
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، أن روسيا تؤيد تنفيذ وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما في الحرب الدائرة مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا الدعم مشروط بأخذ "الأمور الدقيقة" في الاعتبار بما يضمن جدية الطرح وفعالية تنفيذه.
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وقال بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية إن "هذا الموضوع كان مطروحا من الجانب الأوكراني منذ فترة طويلة"، مضيفا أن "الرئيس فلاديمير بوتين أبدى تأييده للمبادرة بعد أن طرحتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ولكن مع بعض التحفظات".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن "مناقشة وقف إطلاق النار تظل صعبة للغاية من دون التوصل إلى إجابات واضحة حول عدد كبير من التفاصيل الدقيقة المرتبطة بهذه الفكرة".

وأكدت موسكو في أكثر من مناسبة أن التوصل إلى هدنة طويلة الأمد في أوكرانيا يتطلب إنشاء آليات فعالة لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان عدم خرقه من أي طرف.

ويأتي هذا التصريح في وقت يستمر فيه الصراع بين موسكو وكييف منذ أكثر من ثلاث سنوات وسط مساع دولية لإيجاد مخرج دبلوماسي يوقف نزيف الحرب التي أوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والبنى التحتية.(سكاي نيوز)
 
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