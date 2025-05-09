موسكو تؤيد وقف إطلاق النار مع أوكرانيا لـ30 يوما

Advertisement

أكد المتحدث باسم ، أمس الجمعة، أن تؤيد تنفيذ وقف لإطلاق النار لمدة في الحرب الدائرة مع ، مشيرا إلى أن هذا الدعم مشروط بأخذ "الأمور الدقيقة" في الاعتبار بما يضمن جدية الطرح وفعالية تنفيذه.وقال بيسكوف في تصريحات نقلتها إن "هذا الموضوع كان مطروحا من الجانب الأوكراني طويلة"، مضيفا أن "الرئيس أبدى تأييده للمبادرة بعد أن طرحتها السابق ولكن مع بعض التحفظات".وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن "مناقشة وقف إطلاق النار تظل صعبة للغاية من دون التوصل إلى إجابات واضحة حول عدد كبير من التفاصيل الدقيقة المرتبطة بهذه الفكرة".وأكدت في أكثر من مناسبة أن التوصل إلى هدنة طويلة الأمد في أوكرانيا يتطلب إنشاء آليات فعالة لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان عدم خرقه من أي طرف.ويأتي هذا التصريح في وقت يستمر فيه الصراع بين موسكو وكييف منذ أكثر من ثلاث سنوات وسط مساع دولية لإيجاد مخرج يوقف نزيف الحرب التي أوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والبنى التحتية.(سكاي نيوز)