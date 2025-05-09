أدين بقضايا تتعلق بالتجسس.. سويدي محكوم بالإعدام في إيران يواجه أزمة قلبية خطيرة

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دعت ، أمس الجمعة، للإفراج الفوري عن المواطن المحكوم عليه بالإعدام، بعد إعلان زوجته تعرضه لأزمة قلبية داخل سجنه في ، ما يشكل خطرا مباشرا على حياته.وكانت السلطات قد أصدرت حكم الإعدام بحق في عام 2017 بعد إدانته بقضايا تتعلق بالتجسس، وذلك عقب توقيفه في 2016 أثناء زيارته لإيران. وفيما بعد، منحته السويد جنسيتها.وكتبت زوجته، ويدا مهران نيا، في منشور عبر منصة "إكس"، أن جلالي نقل إلى في سجن إوين، إلا أنه أُبلغ بعدم إمكانية فحصه من قبل طبيب متخصص بالقلب قبل . وأكدت "بعد تسعة أعوام من المعاناة، تتدهور حالته الصحية بشكل سريع. حياته في خطر داهم، ويجب أن يتلقى الرعاية اللازمة بشكل عاجل".ودعت مهران نيا الحكومة السويدية إلى بذل أقصى جهدها لضمان الإفراج عنه بشكل فوري.وفي السياق ذاته، كشفت وزيرة الخارجية السويدية، ، أنها أجرت محادثة عاجلة مع ، وطالبت خلالها بتوفير الرعاية المتخصصة لجلالي فورا. وأضافت "نواصل العمل بكل قوة من أجل إطلاق سراحه لأسباب إنسانية، ليعود إلى عائلته".وكانت قد استدعت في الماضي في ستوكهولم، وطالبت بالإفراج عن جلالي، والسماح له بتلقي الرعاية الطبية.يُذكر أن إيران لا تعترف بازدواجية الجنسية، وتعامل مواطنيها مزدوجي الجنسية كمواطنين إيرانيين فقط، ما يحرمهم من الدعم القنصلي الأجنبي. (سكاي نيوز)