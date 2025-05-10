إيران تستعد لإرسال منصات صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا

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أعلن مسؤولان أمنيان غربيان ومسؤول إقليمي أن تستعد لتسليم منصات إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى في القريب.وكانت قد قالت إن أرسلت صواريخ من هذا النوع لروسيا في 2024 لاستخدامها في الحرب في .ومن شأن إرسال منصات فتح-360 إلى روسيا أن يدعمها في الهجوم الشرس الذي تشنه على جارتها، وهو ما يؤكد عمق العلاقات الأمنية بين وطهران.صواريخ "فتح-360"بدورهم، قال محللون إن منصات إطلاق صواريخ فتح-360، التي يبلغ مداها120 كيلومترا، ستمنح القوات الروسية القدرة على استخدام سلاح جديد ضد القوات في الخطوط الأمامية والأهداف العسكرية والمناطق السكانية القريبة من الحدود مع روسيا.وذكرت الولايات المتحدة في أيلول الماضي أن إيران سلمت الصواريخ لروسيا على متن تسع سفن ترفع الروسي فُرضت عليها عقوبات.وقالت ثلاثة مصادر لرويترز آنذاك إن منصات الإطلاق لم تكن ضمن الأسلحة التي أرسلتها إيران.فيما ذكر المسؤولون الأمنيون الغربيون والمسؤول الإقليمي، الذين رفضوا أسمائهم، أن تسليم منصات الإطلاق فتح-360 بات وشيكا.ورفض المسؤولون تقديم مزيد من التفاصيل عن عملية نقل الأسلحة المرتقبة، بما في ذلك سبب اعتقادهم بعدم تسليم منصات الإطلاق مع الصواريخ.ونفت روسيا وإيران في وقت سابق أن تكون طهران شحنت صواريخ أو أي أسلحة أخرى لمساعدة موسكو في غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير شباط 2022.(العربية)