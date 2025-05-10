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عربي-دولي

على وقع التصعيد مع الهند.. باكستان تدعو لاجتماع هيئة النووي

Lebanon 24
10-05-2025 | 00:45
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وسط التصعيد غير المسبوق منذ سنوات بين الهند وباكستان، دعا رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية، وفق ما أعلن الجيش.
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فبعد شن إسلام آباد عملية عسكرية ضد الهند استهدفت قواعد متعددة خلال الساعات الماضية، دعا شريف إلى عقد اجتماع لهذه الهيئة التي تعد الأعلى في البلاد، والتي تضم مسؤولين مدنيين وعسكريين، وتتخذ القرارات الأمنية، من ضمنها تلك المتعلقة بالترسانة النووية.
فيما أوضح وزير التخطيط الباكستاني، أحسن إقبال شودري، أن بلاده "تكره أن ترى تجاوزاً للعتبة النووية".

وأعرب عن أمله بأن "تتجه الهند الآن إلى خفض التصعيد للانتقال إلى الحوار والدبلوماسية".
3 قواعد جوية
أتى ذلك، بعدما أعلن الجيش الباكستاني بدء عملية عسكرية ضد الهند، ردا على استهداف 3 من قواعده الجوية.

فيما قال وزير الإعلام الباكستاني في منشور على موقع إكس إن العملية تحمل اسم "البنيان المرصوص".

كما أوضح الجيش أن ثلاثا من قواعده الجوية تعرضت لهجوم صاروخي هندي، بينها قاعدة تقع على مشارف العاصمة إسلام آباد بالقرب من مقر قيادة الجيش. وقال المتحدث العسكري، أحمد شريف شودري، إن الهند "شنت هجوما صاروخيا استهدف قواعد نور خان ومريد وشوركوت". وتقع قاعدة نور خان الجوية في روالبندي، حيث مقر قيادة الجيش، على بُعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة إسلام آباد.
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