على وقع التصعيد مع الهند.. باكستان تدعو لاجتماع هيئة النووي

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فبعد شن إسلام آباد عملية عسكرية ضد الهند استهدفت قواعد متعددة خلال الساعات الماضية، دعا شريف إلى عقد اجتماع لهذه الهيئة التي تعد الأعلى في البلاد، والتي تضم مسؤولين مدنيين وعسكريين، وتتخذ القرارات الأمنية، من ضمنها تلك المتعلقة بالترسانة النووية. وسط التصعيد غير المسبوق منذ سنوات بين وباكستان، دعا رئيس الوزراء ، ، إلى اجتماع لهيئة ، وفق ما أعلن الجيش.فبعد شن إسلام آباد عملية عسكرية ضد الهند استهدفت قواعد متعددة خلال الساعات الماضية، دعا شريف إلى عقد اجتماع لهذه الهيئة التي تعد الأعلى في البلاد، والتي تضم مسؤولين مدنيين وعسكريين، وتتخذ القرارات الأمنية، من ضمنها تلك المتعلقة بالترسانة النووية.

فيما أوضح وزير التخطيط الباكستاني، أحسن إقبال شودري، أن بلاده "تكره أن ترى تجاوزاً للعتبة النووية".



وأعرب عن أمله بأن "تتجه الهند الآن إلى خفض التصعيد للانتقال إلى الحوار والدبلوماسية".

3 قواعد جوية

أتى ذلك، بعدما أعلن الجيش الباكستاني بدء عملية عسكرية ضد الهند، ردا على استهداف 3 من قواعده الجوية.



فيما قال الباكستاني في منشور على موقع إكس إن العملية تحمل اسم "البنيان المرصوص".



كما أوضح الجيش أن ثلاثا من قواعده الجوية تعرضت لهجوم صاروخي هندي، بينها قاعدة تقع على مشارف العاصمة إسلام آباد بالقرب من . وقال المتحدث العسكري، ، إن الهند "شنت هجوما صاروخيا استهدف قواعد ومريد وشوركوت". وتقع قاعدة نور خان الجوية في روالبندي، حيث مقر ، على بُعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة إسلام آباد.