المكسيك تقاضي شركة غوغل بسبب "خليج أميركا"

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ما أثار غضب السلطات المكسيكية، إذ أعلنت رئيسة البلاد ، أنها رفعت دعوى قضائية ضد العملاقة غوغل بسبب تسميتها خليج بخليج أميركا. وأضافت في أمس الجمعة" أنه على غوغل، الالتزام بما وافقت عليه الحكومة الأميركية"، في إشارة إلى الأمر التنفيذي الأميركي الذي أعاد تسمية المناطق البحرية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة فقط، وليس كامل . منذ إعلان الرئيس الأميركي رسمياً أواخر كانون الثاني الماضي تغيير اسم " " إلى "خليج أميركا"، لم يعد بمقدور الباحث عنه في أن يجده بالتسمية القديمة على خرائط .ما أثار غضب السلطات المكسيكية، إذ أعلنت رئيسة البلاد ، أنها رفعت دعوى قضائية ضد العملاقة غوغل بسبب تسميتها خليج بخليج أميركا. وأضافت في أمس الجمعة" أنه على غوغل، الالتزام بما وافقت عليه الحكومة الأميركية"، في إشارة إلى الأمر التنفيذي الأميركي الذي أعاد تسمية المناطق البحرية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة فقط، وليس كامل .

كما اعتبرت أن من حق تغيير أسماء أراضيها، لكن المناطق البحرية الخاضعة لسيطرة المكسيك أو كوبا لا يمكن لواشنطن أو أي جهة أخرى إعادة تسميتها. وأردفت قائلة" ونحن لا نملك الحق في مطالبتهم بتغيير أسماء ولاية أو جبل أو بحيرة".



إلا أن لم تقدم تفاصيل حول الدعوى القضائية ضد غوغل، مكتفية بالتأكيد أنه تم رفع الدعوى.



رسائل سابقة

وكانت المكسيكية قد أرسلت في وقت سابق رسائل إلى الرشكة العملاقة تطلب منها عدم تسمية المياه الإقليمية المكسيكية بخليج أميركا.



فيما أوضحت غوغل في بيان سابقا أن المستخدمين في الولايات المتحدة سيرون المسطح المائي بالاسم الجديد، بينما سيظل اسم خليج المكسيك مرئيًا للمستخدمين في المكسيك، فيما سيتمكن باقي العالم من رؤية كلا الاسمين.



ويمتد هذا المسطح المائي عبر حدود مشتركة بين الولايات المتحدة والمكسيك.

فيما تدفع المكسيك بأن "خليج أميركا" يجب أن يقتصر على الجزء من الخليج الذي يقع فوق الجرف القاري للولايات المتحدة.



يذكر أن خليج المكسيك يحمل هذا الاسم منذ أكثر من 400 سنة، ويعود استخدامه إلى عام 1607 وهو معترف به من قبل .



إلا أن كان وقع في يناير الماضي أمرا تنفيذيا بتغيير الاسم، علما أن هذا الامر يسري فقط داخل الولايات المتحدة.



أما المكسيك والدول الأخرى والهيئات الدولية، فليست ملزمة بالاعتراف بتغيير الاسم.