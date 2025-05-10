التفاوض مع بوتين صعب.. مصادر أميركية تكشف آخر تصاريح ترامب

فيما تتواصل المساعي الأميركية من أجل إنهاء الحرب الروسية ، أعرب الرئيس الأميركي عن إحباطه، مشيرا إلى أن التفاوض مع نظيره الروسي صعب، وفق ما كشفت مصادر أميركية مطلعة.

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فخلال لقاء مع مجموعة من كبار المانحين في ناديه بولاية الأسبوع الماضي، وصف صعوبة إنهاء الحرب الروسية في ، بحسب ما قال أشخاص كانوا حاضرين.



كما قال الرئيس الأميركي إن التفاوض مع كان صعبًا للغاية، وإنه أراد "الحصول على كل شيء"، حسب ما نقلت صحيفة " " عن أحد الحاضرين.



الاتفاق اقترب

أتت تلك المعلومات بعدما ألمح ترامب أكثر من مرة سابقا إلى قرب الاتفاق بين وكيييف.



فيما أعلنت المتحدثة باسم ، آنا ، بأن ترامب وفريقه "يركزون على إحلال السلام في جميع أنحاء العالم". و أضافت قائلة مؤخرا "نحن أقرب إلى السلام في الحرب الروسية الأوكرانية من أي وقت مضى".