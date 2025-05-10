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عربي-دولي

التفاوض مع بوتين صعب.. مصادر أميركية تكشف آخر تصاريح ترامب

Lebanon 24
10-05-2025 | 01:54
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فيما تتواصل المساعي الأميركية من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إحباطه، مشيرا إلى أن التفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين صعب، وفق ما كشفت مصادر أميركية مطلعة.
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فخلال لقاء مع مجموعة من كبار المانحين في ناديه بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي، وصف ترامب صعوبة إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب ما قال أشخاص كانوا حاضرين.

كما قال الرئيس الأميركي إن التفاوض مع بوتين كان صعبًا للغاية، وإنه أراد "الحصول على كل شيء"، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أحد الحاضرين.

الاتفاق اقترب
أتت تلك المعلومات بعدما ألمح ترامب أكثر من مرة سابقا إلى قرب الاتفاق بين موسكو وكيييف.

فيما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، بأن ترامب وفريقه "يركزون على إحلال السلام في جميع أنحاء العالم". و أضافت قائلة مؤخرا "نحن أقرب إلى السلام في الحرب الروسية الأوكرانية من أي وقت مضى".
 
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