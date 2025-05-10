25
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
13
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الجيش الهندي: ملتزمون بعدم التصعيد شرط أن تفعل باكستان ذلك
Lebanon 24
10-05-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الهندي
، صباح السبت، أنه ملتزم بعد التصعيد مع باكستان، شريطة أن تفعل الأخيرة ذلك.
Advertisement
وفي ذات البيان، قال الجيش الهندي إنه استهدف أنظمة رادار وقواعد تقنية في باكستان، بعد هجوم الأخيرة عليه.
وأوضح أنه "ألحق أضرارا بالجيش
الباكستاني
ردا على استخدامه نيران المدفعية".
وتابع الجيش الهندي: "باكستان استهدفت منشآت طبية وتعليمية في الشطر الهندي من
كشمير
، ردا على ذلك استهدفت
الهند
أنظمة رادار وقواعد تقنية في باكستان".
وأوضح أن القصف الباكستاني خلف "أضرارا محدودة" في المعدات والأفراد ببعض القواعد العسكرية
الهندية
.
وقال الجيش الهندي إن باكستان تعزز انتشار قواتها على الحدود، وحاولت التوغل جوا في 26 موقعا".
مواضيع ذات صلة
الجيش الهندي يؤكد التزامه بعدم التصعيد شريطة التزام الجيش الباكستاني بالمثل
Lebanon 24
الجيش الهندي يؤكد التزامه بعدم التصعيد شريطة التزام الجيش الباكستاني بالمثل
10/05/2025 10:16:30
10/05/2025 10:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الهندي: محاولة باكستان لانتهاك سيادة الهند غير مقبولة والجيش الهندي سيحبط مخططات العدو
Lebanon 24
الجيش الهندي: محاولة باكستان لانتهاك سيادة الهند غير مقبولة والجيش الهندي سيحبط مخططات العدو
10/05/2025 10:16:30
10/05/2025 10:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الهندي: باكستان قصفت بالمدفعية أراضي هندية
Lebanon 24
الجيش الهندي: باكستان قصفت بالمدفعية أراضي هندية
10/05/2025 10:16:30
10/05/2025 10:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الهندي: باكستان تعزز انتشار قواتها على الحدود
Lebanon 24
الجيش الهندي: باكستان تعزز انتشار قواتها على الحدود
10/05/2025 10:16:30
10/05/2025 10:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الدفاع الباكستاني: لم يتم تحديد أي موعد لاجتماع هيئة القيادة الوطنية
Lebanon 24
وزير الدفاع الباكستاني: لم يتم تحديد أي موعد لاجتماع هيئة القيادة الوطنية
03:10 | 2025-05-10
10/05/2025 03:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الباكستاني يُطمئن: لن نصعد إذا توقفت الهند
Lebanon 24
وزير الخارجية الباكستاني يُطمئن: لن نصعد إذا توقفت الهند
02:42 | 2025-05-10
10/05/2025 02:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لإطلاق "محادثات بناءة".. واشنطن تعرض الوساطة بين الهند وباكستان
Lebanon 24
لإطلاق "محادثات بناءة".. واشنطن تعرض الوساطة بين الهند وباكستان
02:12 | 2025-05-10
10/05/2025 02:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاوض مع بوتين صعب.. مصادر أميركية تكشف آخر تصاريح ترامب
Lebanon 24
التفاوض مع بوتين صعب.. مصادر أميركية تكشف آخر تصاريح ترامب
01:54 | 2025-05-10
10/05/2025 01:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
المكسيك تقاضي شركة غوغل بسبب "خليج أميركا"
Lebanon 24
المكسيك تقاضي شركة غوغل بسبب "خليج أميركا"
01:10 | 2025-05-10
10/05/2025 01:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أحدثتا جدلا خلال مراسم عزاء زوج كارول سماحة.. شاهدوا ماذا فعلت سيرين عبد النور ونادين الراسي (فيديو)
Lebanon 24
أحدثتا جدلا خلال مراسم عزاء زوج كارول سماحة.. شاهدوا ماذا فعلت سيرين عبد النور ونادين الراسي (فيديو)
04:55 | 2025-05-09
09/05/2025 04:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الكهرباء... من 12 ساعة إلى صفر؟!
Lebanon 24
الكهرباء... من 12 ساعة إلى صفر؟!
08:45 | 2025-05-09
09/05/2025 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت في الـ"أم تي في"... مُذيعة تنضم إلى الـ"ال بي سي" (فيديو)
Lebanon 24
كانت في الـ"أم تي في"... مُذيعة تنضم إلى الـ"ال بي سي" (فيديو)
06:27 | 2025-05-09
09/05/2025 06:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الإطلالة الأولى لعاصي الحلاني بعد طلاق ابنته ماريتا.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
الإطلالة الأولى لعاصي الحلاني بعد طلاق ابنته ماريتا.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
04:11 | 2025-05-09
09/05/2025 04:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وصية زوجها وليد.. هذا ما قالته كارول سماحة
Lebanon 24
عن وصية زوجها وليد.. هذا ما قالته كارول سماحة
13:13 | 2025-05-09
09/05/2025 01:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:10 | 2025-05-10
وزير الدفاع الباكستاني: لم يتم تحديد أي موعد لاجتماع هيئة القيادة الوطنية
02:42 | 2025-05-10
وزير الخارجية الباكستاني يُطمئن: لن نصعد إذا توقفت الهند
02:12 | 2025-05-10
لإطلاق "محادثات بناءة".. واشنطن تعرض الوساطة بين الهند وباكستان
01:54 | 2025-05-10
التفاوض مع بوتين صعب.. مصادر أميركية تكشف آخر تصاريح ترامب
01:10 | 2025-05-10
المكسيك تقاضي شركة غوغل بسبب "خليج أميركا"
00:45 | 2025-05-10
على وقع التصعيد مع الهند.. باكستان تدعو لاجتماع هيئة النووي
فيديو
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
10/05/2025 10:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
10/05/2025 10:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
03:06 | 2025-05-09
10/05/2025 10:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24