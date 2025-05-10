الجيش الهندي: ملتزمون بعدم التصعيد شرط أن تفعل باكستان ذلك

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وفي ذات البيان، قال الجيش الهندي إنه استهدف أنظمة رادار وقواعد تقنية في باكستان، بعد هجوم الأخيرة عليه. أعلن الجيش ، صباح السبت، أنه ملتزم بعد التصعيد مع باكستان، شريطة أن تفعل الأخيرة ذلك.وفي ذات البيان، قال الجيش الهندي إنه استهدف أنظمة رادار وقواعد تقنية في باكستان، بعد هجوم الأخيرة عليه.

وأوضح أنه "ألحق أضرارا بالجيش ردا على استخدامه نيران المدفعية".



وتابع الجيش الهندي: "باكستان استهدفت منشآت طبية وتعليمية في الشطر الهندي من ، ردا على ذلك استهدفت أنظمة رادار وقواعد تقنية في باكستان".



وأوضح أن القصف الباكستاني خلف "أضرارا محدودة" في المعدات والأفراد ببعض القواعد العسكرية .



وقال الجيش الهندي إن باكستان تعزز انتشار قواتها على الحدود، وحاولت التوغل جوا في 26 موقعا".