لإطلاق "محادثات بناءة".. واشنطن تعرض الوساطة بين الهند وباكستان

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قام الأميركي بعرض وساطة بلاده لإطلاق "محادثات بناءة" بين وباكستان، وذلك خلال مكالمة مع ، أمس الجمعة، بينما تتبادل الدولتان النوويتان الهجمات لليوم الرابع.وأعلنت أن تحدث مع نظيره الباكستاني، و"أكد أنه يجب على الطرفين إيجاد سبل لخفض التصعيد الحالي، واستئناف الاتصالات المباشرة لتجنب سوء التقدير".وقالت المتحدثة باسم الأميركية تامي بروس في بيان، إن روبيو "واصل حض الطرفين على إيجاد سبل لخفض التوتر، وعرض مساعدة أميركية لإطلاق محادثات بناءة من أجل تجنب نزاعات مستقبلية".واعتبر الباكستاني في مقابلة تلفزيونية، أن "الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تلعب دورا فعالا بين الهند وباكستان هي ".وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الباكستاني لتلفزيون محلي: "أخبرت روبيو أن في ملعب الهند في ما يتعلق بتهدئة الوضع الأمني".(سكاي نيوز)