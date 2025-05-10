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عربي-دولي

لإطلاق "محادثات بناءة".. واشنطن تعرض الوساطة بين الهند وباكستان

Lebanon 24
10-05-2025 | 02:12
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قام وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعرض وساطة بلاده لإطلاق "محادثات بناءة" بين الهند وباكستان، وذلك خلال مكالمة مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، أمس الجمعة، بينما تتبادل الدولتان النوويتان الهجمات لليوم الرابع.
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وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن روبيو تحدث مع نظيره الباكستاني، و"أكد أنه يجب على الطرفين إيجاد سبل لخفض التصعيد الحالي، واستئناف الاتصالات المباشرة لتجنب سوء التقدير".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان، إن روبيو "واصل حض الطرفين على إيجاد سبل لخفض التوتر، وعرض مساعدة أميركية لإطلاق محادثات بناءة من أجل تجنب نزاعات مستقبلية".

واعتبر وزير الدفاع الباكستاني في مقابلة تلفزيونية، أن "الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تلعب دورا فعالا بين الهند وباكستان هي الولايات المتحدة".

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الباكستاني لتلفزيون محلي: "أخبرت روبيو أن الكرة في ملعب الهند في ما يتعلق بتهدئة الوضع الأمني".(سكاي نيوز)
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