Advertisement

خاص

تقرير لـ"National Interest": هل يقترب ترامب من تحقيق تقدم مع إيران؟

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
10-05-2025 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1358300-638824660419745585.jpg
Doc-P-1358300-638824660419745585.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب موقع "The National Interest" الأميركي "يبدو أن جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد وصلت إلى طريق مسدود. وقد ازدادت حدة لهجته تجاه موسكو مع تصعيد الكرملين هجماته الصاروخية على أوكرانيا بدلاً من السعي إلى وقف إطلاق نار حقيقي. في الواقع، تحدث نائب الرئيس جيه. دي. فانس، في مؤتمر قادة ميونيخ في واشنطن يوم الخميس، عن أنه "لم يفقد الأمل بعد"، لكنه أشار إلى أنه يعتقد أن روسيا "تطلب الكثير". لكن العقبات عينها التي تعترض التوصل إلى تسوية، وتحديدًا رغبة روسيا في سحق أوكرانيا كدولة ذات سيادة، قد تدفع ترامب إلى اتباع مسار أكثر تصالحية في ما يتعلق بالرسوم الجمركية والشرق الأوسط". 
Advertisement

وبحسب الموقع، "بشأن إيران، يتخذ ترامب وفانس موقفًا مسهّلا. فقد صرّح فانس في اجتماع ميونيخ بأن المحادثات بين إيران وأميركا "على المسار الصحيح" وأن إيران قد تحتفظ "ببرنامج نووي مدني". حتى أن فانس ألمح إلى أن ترامب سيسعى إلى "إعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي". إن أي اتفاق من هذا القبيل سيُشكّل خيبة أمل واضحة للصقور في واشنطن العاصمة، ناهيك عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وتابع الموقع، "لكن على إسرائيل أن تتعامل بحذر مع إدارة ترامب. فالروابط التي تربطهما لا تزال قوية، إلا أن ثمة توترات خفية. وأظهر استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة غالوب أن المزيد من الأميركيين يشعرون بالاستياء من إسرائيل. وأعرب 46% فقط من البالغين عن دعمهم لإسرائيل، وهو أدنى رقم منذ خمسة وعشرين عامًا، بينما أشار 33% إلى تعاطفهم مع الفلسطينيين.
وفي مجلة "ذا أميركان كونسيرفاتيف"، يُذكّر براندان باك أيضًا بأن "هناك تاريخًا طويلًا من التشكك المحافظ في العلاقات الأميركية الإسرائيلية المتقاربة"."

وأضاف الموقع، "هناك جدل كبير في عالم "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" بشأن هذه العلاقات. فترامب نفسه سيسعى دائمًا لما يراه يصب في محلحته الخاصة أولًا. وعلى عكس جو بايدن، الذي كان لديه ارتباط عاطفي بإسرائيل، ينطلق ترامب من مبدأ: "ليس لدينا حلفاء أبديون، وليس لدينا أعداء أبديون". وفي مقال له في صحيفة "جيروزاليم ستراتيجيك تريبيون"، أصدر أحمد شراي تحذيرًا مهما بشأن العلاقة بين القدس وواشنطن. وأشار شراي إلى أنه "في الولايات المتحدة، لا يزال دعم المؤسسات الرئيسية لإسرائيل قويًا. لكن الحرب زادت من تعقيد الرسالة. ففي الوقت الذي يُركز فيه القادة الأميركيون على الأولويات المحلية، تُكافح القيادة الإسرائيلية الأوسع لتوضيح موقفها في واشنطن". من وجهة نظر شراي: لا ينبغي لإسرائيل أن تستخف بأميركا. ومن الأفضل لنتنياهو أن يُنصت إليها". 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"National Interest": لهذا السبب يريد ترامب سحب جنوده من سوريا
lebanon 24
10/05/2025 12:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest" يكشف كيف تخطط القوات الجوية الأميركية لمهاجمة إيران
lebanon 24
10/05/2025 12:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest" يكشف: هكذا يمكن لإيران الانتقام من الولايات المتحدة
lebanon 24
10/05/2025 12:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest" يكشف: هذا ما الذي تريده إسرائيل من سوريا
lebanon 24
10/05/2025 12:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:07 | 2025-05-10
05:00 | 2025-05-10
04:53 | 2025-05-10
04:30 | 2025-05-10
04:22 | 2025-05-10
04:20 | 2025-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24