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كتب موقع "The National Interest" الأميركي "يبدو أن جهود الرئيس الأميركي للتوصل إلى اتفاق سلام بين وأوكرانيا قد وصلت إلى طريق مسدود. وقد ازدادت حدة لهجته تجاه مع تصعيد هجماته الصاروخية على بدلاً من السعي إلى وقف إطلاق نار حقيقي. في الواقع، تحدث جيه. دي. فانس، في مؤتمر قادة ميونيخ في يوم الخميس، عن أنه "لم يفقد الأمل بعد"، لكنه أشار إلى أنه يعتقد أن روسيا "تطلب الكثير". لكن العقبات عينها التي تعترض التوصل إلى تسوية، وتحديدًا رغبة روسيا في سحق أوكرانيا كدولة ذات سيادة، قد تدفع إلى اتباع مسار أكثر تصالحية في ما يتعلق بالرسوم الجمركية والشرق الأوسط".وبحسب الموقع، "بشأن ، يتخذ ترامب وفانس موقفًا مسهّلا. فقد صرّح فانس في اجتماع ميونيخ بأن المحادثات بين إيران وأميركا "على المسار الصحيح" وأن إيران قد تحتفظ "ببرنامج نووي مدني". حتى أن فانس ألمح إلى أن ترامب سيسعى إلى "إعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي". إن أي اتفاق من هذا القبيل سيُشكّل خيبة أمل واضحة للصقور في واشنطن العاصمة، ناهيك عن رئيس الوزراء ".وتابع الموقع، "لكن على أن تتعامل بحذر مع إدارة ترامب. فالروابط التي تربطهما لا تزال قوية، إلا أن ثمة توترات خفية. وأظهر استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة غالوب أن المزيد من يشعرون بالاستياء من إسرائيل. وأعرب 46% فقط من البالغين عن دعمهم لإسرائيل، وهو أدنى رقم منذ خمسة وعشرين عامًا، بينما أشار 33% إلى تعاطفهم مع .وفي مجلة "ذا أميركان كونسيرفاتيف"، يُذكّر براندان باك أيضًا بأن "هناك تاريخًا طويلًا من التشكك المحافظ في العلاقات الأميركية المتقاربة"."وأضاف الموقع، "هناك جدل كبير في عالم "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" بشأن هذه العلاقات. فترامب نفسه سيسعى دائمًا لما يراه يصب في محلحته الخاصة أولًا. وعلى عكس ، الذي كان لديه ارتباط عاطفي بإسرائيل، ينطلق ترامب من مبدأ: "ليس لدينا حلفاء أبديون، وليس لدينا أعداء أبديون". وفي مقال له في صحيفة "جيروزاليم ستراتيجيك تريبيون"، أصدر أحمد شراي تحذيرًا مهما بشأن العلاقة بين وواشنطن. وأشار شراي إلى أنه "في ، لا يزال دعم المؤسسات الرئيسية لإسرائيل قويًا. لكن الحرب زادت من تعقيد الرسالة. ففي الوقت الذي يُركز فيه الأميركيون على الأولويات المحلية، تُكافح القيادة الإسرائيلية الأوسع لتوضيح موقفها في واشنطن". من وجهة نظر شراي: لا ينبغي لإسرائيل أن تستخف بأميركا. ومن الأفضل لنتنياهو أن يُنصت إليها".