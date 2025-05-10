وزير الخارجية الباكستاني يُطمئن: لن نصعد إذا توقفت الهند

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دار، استعداد بلاده لوقف التصعيد إذا ما التزم الجانب .وقال في تصريحات لتلفزيون محلي اليوم السبت إنه أخبر الأميركي ، عبر الهانف "أن في ملعب في ما يتعلق بتهدئة الوضع الأمني".كما أضاف أن بلاده ستتوقف إذا ما توقفت عن التصعيد."ملتزمون بعدم التصعيد"بدورها، أعلنت الهند أنها سوف تلتزم بعدم التصعيد إذا ما ردت باكستان بالمثل.وأبلغ وزير الخارجية الهندي نظيره الأميركي أن نهج بلاده كان مدروسا ومسؤولا وسيبقى كذلك، حسب ما أفادت " ".(العربية)