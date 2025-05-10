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وزير الخارجية الباكستاني يُطمئن: لن نصعد إذا توقفت الهند

Lebanon 24
10-05-2025 | 02:42
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أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، استعداد بلاده لوقف التصعيد إذا ما التزم الجانب الهندي.
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وقال في تصريحات لتلفزيون محلي اليوم السبت إنه أخبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عبر الهانف "أن الكرة في ملعب الهند في ما يتعلق بتهدئة الوضع الأمني".

كما أضاف أن بلاده ستتوقف إذا ما توقفت نيودلهي عن التصعيد.

"ملتزمون بعدم التصعيد"

بدورها، أعلنت الهند أنها سوف تلتزم بعدم التصعيد إذا ما ردت باكستان بالمثل. 

وأبلغ وزير الخارجية الهندي نظيره الأميركي أن نهج بلاده كان مدروسا ومسؤولا وسيبقى كذلك، حسب ما أفادت "رويترز".(العربية)

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