وزير الدفاع الباكستاني: لم يتم تحديد أي موعد لاجتماع هيئة القيادة الوطنية

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في ظل تصاعد التويتر، أعلن خواجة آصف انه لم يتم تحديد أي موعد لاجتماع ، وهي أعلى هيئة عسكرية ومدنية تشرف على الترسانة النووية للبلاد، في أعقاب عملية عسكرية على جرت في وقت مبكر صباح السبت.وصرح الوزير لقناة "آري" التلفزيونية: "لم يعقد أي اجتماع لهيئة ، ولم تتم جدولة أي اجتماع من هذا القبيل".وقال الجيش الباكستاني في وقت سابق إن رئيس الوزراء دعا الهيئة لعقد اجتماع.ولم يرد الباكستاني بعد على طلب للتعليق.وقال الباكستاني لتلفزيون محلي إنه إذا توقفت الهند عند هذا الحد "فسنفكر في التوقف عند هذا الحد".وتأتي هذه التعليقات بعد أن تحدث وزير الخارجية الأميركي مع الباكستاني الجنرال ووزير الخارجية جيشينكار، إذ حث الجانبين على خفض التصعيد "وإعادة الاتصالات المباشرة لتجنب سوء التقدير".توازيا، أكدت الهند أنها ملتزمة بعدم التصعيد إذا ردت باكستان بالمثل.وقال الجيش الهندي إنه استهدف قواعد عسكرية باكستانية، بعدما أطلقت إسلام أباد العديد من الصواريخ عالية السرعة، على قواعد جوية هندية متعددة في بالبلاد في وقت مبكر من صباح السبت.وهذا أحدث تصعيد في الصراع الذي اندلع بين الدولتين النوويتين، عقب هجوم دموي وقع الشهر الماضي في القسم الهندي من إقليم المقسم.وألقت الهند باللوم عى باكستان في الهجوم الذي أودى بحياة حوالي 26 شخصا.(سكاي نيوز)