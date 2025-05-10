Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع الباكستاني: لم يتم تحديد أي موعد لاجتماع هيئة القيادة الوطنية

Lebanon 24
10-05-2025 | 03:10
A-
A+
Doc-P-1358318-638824688170163540.jpg
Doc-P-1358318-638824688170163540.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ظل تصاعد التويتر، أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف انه لم يتم تحديد أي موعد لاجتماع هيئة القيادة الوطنية، وهي أعلى هيئة عسكرية ومدنية تشرف على الترسانة النووية للبلاد، في أعقاب عملية عسكرية على الهند جرت في وقت مبكر صباح السبت.
Advertisement

وصرح الوزير لقناة "آري" التلفزيونية: "لم يعقد أي اجتماع لهيئة القيادة الوطنية، ولم تتم جدولة أي اجتماع من هذا القبيل".

وقال الجيش الباكستاني في وقت سابق إن رئيس الوزراء دعا الهيئة لعقد اجتماع.

ولم يرد وزير الإعلام الباكستاني بعد على طلب للتعليق.

وقال وزير الخارجية الباكستاني لتلفزيون محلي إنه إذا توقفت الهند عند هذا الحد "فسنفكر في التوقف عند هذا الحد".

وتأتي هذه التعليقات بعد أن تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار، إذ حث الجانبين على خفض التصعيد "وإعادة الاتصالات المباشرة لتجنب سوء التقدير".

توازيا، أكدت الهند أنها ملتزمة بعدم التصعيد إذا ردت باكستان بالمثل.

وقال الجيش الهندي إنه استهدف قواعد عسكرية باكستانية، بعدما أطلقت إسلام أباد العديد من الصواريخ عالية السرعة، على قواعد جوية هندية متعددة في ولاية البنجاب بالبلاد في وقت مبكر من صباح السبت.

وهذا أحدث تصعيد في الصراع الذي اندلع بين الدولتين النوويتين، عقب هجوم دموي وقع الشهر الماضي في القسم الهندي من إقليم كشمير المقسم.

وألقت الهند باللوم عى باكستان في الهجوم الذي أودى بحياة حوالي 26 شخصا.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الباكستاني ينفي وجود اجتماع مقرر لأعلى هيئة نووية في البلاد
lebanon 24
10/05/2025 12:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: تم تحديد موعد نهائي لاستئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا
lebanon 24
10/05/2025 12:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لم يتم تحديد موعد أو مكان قمة بوتين وترامب
lebanon 24
10/05/2025 12:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الباكستاني: أي محاولة من الهند لمهاجمة باكستان سنقابلها برد فعل مناسب
lebanon 24
10/05/2025 12:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:07 | 2025-05-10
05:00 | 2025-05-10
04:53 | 2025-05-10
04:30 | 2025-05-10
04:22 | 2025-05-10
04:20 | 2025-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24