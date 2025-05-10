وزير الخارجية السعودي يبحث جهود تهدئة التوترات مع الهند وباكستان

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بحث السعودي فرحان، اليوم السبت، جهود تهدئة التوترات مع وباكستان ووقف التصعيد، وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية بين البلدين.جاء ذلك في اتصالين هاتفيين، اليوم، بكل من في الهند الدكتور ، ونائب رئيس الوزراء وزير في باكستان دار.كما أكد خلال الإتصالين، حرص على أمن واستقرار المنطقة، وعلاقاتها الوثيقة والمتوازنة مع كلا البلدين الصديقين.ومنذ الضربات التي نُفّذت، الأربعاء، على الأراضي الباكستانية ردا على الهجوم المرتكب في الثاني والعشرين من نيسان في الشطر من ، تتوالى الضربات الصاروخية وعمليات القصف المدفعي والهجمات بالمسيرات بين البلدين.وتتّهم الهند باكستان بدعم "جماعة إرهابية" تشتبه في أن هجومها أودى بحياة 26 شخصا في مدينة باهالغام السياحية، فيما تنفي إسلام آباد بشدة أي ضلوع لها في الحادثة.وسرعان ما رد الجانب على الصواريخ الهندية، في مواجهة عسكرية هي الأعنف بين البلدين منذ أكثر من عقدين.فيما يواصل حض باكستان والهند على ضبط النفس.