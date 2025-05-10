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وزير الخارجية السعودي يبحث جهود تهدئة التوترات مع الهند وباكستان

Lebanon 24
10-05-2025 | 03:21
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، جهود تهدئة التوترات مع الهند وباكستان ووقف التصعيد، وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية بين البلدين.
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جاء ذلك في اتصالين هاتفيين، اليوم، بكل من وزير الشؤون الخارجية في الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية في باكستان إسحاق دار.

كما أكد بن فرحان خلال الإتصالين، حرص المملكة على أمن واستقرار المنطقة، وعلاقاتها الوثيقة والمتوازنة مع كلا البلدين الصديقين.

ومنذ الضربات الهندية التي نُفّذت، الأربعاء، على الأراضي الباكستانية ردا على الهجوم المرتكب في الثاني والعشرين من نيسان في الشطر الهندي من كشمير، تتوالى الضربات الصاروخية وعمليات القصف المدفعي والهجمات بالمسيرات بين البلدين.

وتتّهم الهند باكستان بدعم "جماعة إرهابية" تشتبه في أن هجومها أودى بحياة 26 شخصا في مدينة باهالغام السياحية، فيما تنفي إسلام آباد بشدة أي ضلوع لها في الحادثة.

وسرعان ما رد الجانب الباكستاني على الصواريخ الهندية، في مواجهة عسكرية هي الأعنف بين البلدين منذ أكثر من عقدين.

فيما يواصل المجتمع الدولي حض باكستان والهند على ضبط النفس.
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