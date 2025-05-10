باكستان تؤكد والهند تنفي.. هل فعلا تم تدمير منظومة دفاع بـ1.5 مليار دولار؟

بينما أعلنت باكستان اليوم السبت أنها دمرت منظومة دفاع جوي هندية بصاروخ فرط صوتي على وقع التوتر المتصاعد بين الجانبين، نفت الأمر تماماً.

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فبعد تأكيد الجيش في بيان، أنه هاجم مدينة أدامبور في ، ما أدى إلى تدمير "منظومة إس-400" تقدر قيمتها بـ1.5 مليار دولار، نفت الهندية صحة التقرير.



وقال ممثل عسكري هندي إن المنظومة لم تتعرض للضرب، وفقاً لصحيفة "ذا إنديان ".



كما جاء في بيان المكتب الصحافي التابع للحكومة الهندية، أن التقرير بشأن تدمير باكستان منصة صواريخ دفاع جوي "إس-400" مزيف، وأن كل الأنباء عن تدمير أو تضرر منصة صواريخ دفاع جوي "إس-400" لا أساس لها من الصحة.



أتى ذلك بعدما ذكرت المشتركة التابعة للقوات الباكستانية أن صواريخ أسرع من الصوت أطلقتها طائرة مقاتلة باكستانية جي إف-17 ثاندر، دمرت منصة صواريخ دفاع جوي "إس-400" هندية في أدامبور.

وتعتبر الصواريخ الفرط صوتية خطيرة بشكل خاص لأنها تنطلق بسرعات عالية جدًا، مما يجعل من الصعب على اعتراضها.