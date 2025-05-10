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عربي-دولي

باكستان تؤكد والهند تنفي.. هل فعلا تم تدمير منظومة دفاع بـ1.5 مليار دولار؟

Lebanon 24
10-05-2025 | 03:52
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بينما أعلنت باكستان اليوم السبت أنها دمرت منظومة دفاع جوي هندية بصاروخ فرط صوتي على وقع التوتر المتصاعد بين الجانبين، نفت الهند الأمر تماماً.
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فبعد تأكيد الجيش الباكستاني في بيان، أنه هاجم مدينة أدامبور الهندية في ولاية البنجاب، ما أدى إلى تدمير "منظومة إس-400" تقدر قيمتها بـ1.5 مليار دولار، نفت وسائل الإعلام الهندية صحة التقرير.

وقال ممثل عسكري هندي إن المنظومة لم تتعرض للضرب، وفقاً لصحيفة "ذا إنديان إكسبريس".

كما جاء في بيان المكتب الصحافي التابع للحكومة الهندية، أن التقرير بشأن تدمير باكستان منصة صواريخ دفاع جوي "إس-400" مزيف، وأن كل الأنباء عن تدمير أو تضرر منصة صواريخ دفاع جوي "إس-400" لا أساس لها من الصحة.

أتى ذلك بعدما ذكرت دائرة العلاقات العامة المشتركة التابعة للقوات الباكستانية أن صواريخ أسرع من الصوت أطلقتها طائرة مقاتلة باكستانية جي إف-17 ثاندر، دمرت منصة صواريخ دفاع جوي "إس-400" هندية في أدامبور.
وتعتبر الصواريخ الفرط صوتية خطيرة بشكل خاص لأنها تنطلق بسرعات عالية جدًا، مما يجعل من الصعب على أنظمة الدفاع الجوي اعتراضها.
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