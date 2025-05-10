موسكو: نأمل أن تساعد وساطة واشنطن في تليين موقف كييف

قال الناطق باسم ، ، إن تأمل أن تساعد الوساطة الأميركية في إقناع بإظهار قدر أكبر من المرونة والحكمة السياسية في تسوية الصراع.

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وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة " نيوز": "نأمل أن تساعدنا وساطة والرئيس في إقناع نظام كييف بالمزيد من المرونة، والمزيد من الإرادة السياسية والحكمة".



كما أضاف الناطق باسم الكرملين، في إطار تعليقه على إمدادات الأسلحة لكييف "إذا كنا نتحدث عن وقف إطلاق النار، فماذا سنفعل مع إمدادات الأسلحة يومياً من الولايات المتحدة والدول الأوروبية؟... إذا توصلنا لهدنة مؤقتة ينبغي تحقيق ذلك (إيقاف توريد الأسلحة)، وخلافاً لذلك، ستكون هذه ميزة بالنسبة لأوكرانيا، حيث ستستمر في التعبئة الكاملة، ونشر قوات جديدة في ".

جاء ذلك، فيما يجتمع السبت في زعماء الداعمة عسكريا لكييف والمستعدة لتقديم ضمانات أمنية بمجرد التوصل للسلام. وسيحضر بعضهم شخصيا بينما يشارك آخرون عبر الفيديو.



وعشية الاجتماع، قال مصدر لوكالة فرانس برس إن عملا "مهما للغاية يتعلق بأوكرانيا (يجري) حاليا وسيستكمل في نهاية الأسبوع".



كما أشار إلى أن مقترح هدنة لمدة "لم يتم إنجازه" لكن يؤمل في أن تكون مواقف الأطراف متقاربة إلى حد يمكن معه إصدار "إعلان" بهذا الشأن.



وأوضح أن النقاشات تتمحور حول إمكان تطبيق وقف لإطلاق النار "بشكل سريع للغاية من قبل الطرفين، مع التلويح في حال انتهاكه، بالرد... وفرض عقوبات وازنة بالتنسيق" بين والولايات المتحدة.