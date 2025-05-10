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عربي-دولي

من باكستان.. العراق يعيد مئات الجنود

Lebanon 24
10-05-2025 | 04:15
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يعمل العراق على إعادة المئات من جنوده من باكستان، التي تشهد منذ أيام تصعيدا عسكريا مع الهند.
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ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، بإعادة 500 عنصر من القوات الخاصة العراقية، الموجودين حاليا في باكستان بغرض التدريب وفق اتفاقية بين الجانبين.
وأوضحت رئاسة الحكومة العراقية أن الخطوة اتخذت "نظرا للأوضاع الراهنة بين باكستان والهند، وحرصا على سلامة عناصر الأمن العراقي".

وشهد السبت هجمات متبادلة بين الهند وباكستان، وسط محاولات دولية لاحتواء التصعيد.

وقالت الهند إنها استهدفت قواعد عسكرية باكستانية، بعدما أطلقت إسلام أباد العديد من الصواريخ عالية السرعة، على قواعد جوية هندية متعددة في ولاية البنجاب بالبلاد في وقت مبكر من السبت.
وهذا أحدث تصعيد في الصراع الذي اندلع بين الدولتين، عقب هجوم دموي وقع الشهر الماضي في القسم الهندي من إقليم كشمير المقسم.

وألقت الهند باللوم عى باكستان في الهجوم الذي أودى بحياة حوالي 26 شخصا.

وذكرت باكستان في وقت سابق اليوم أنها اعترضت معظم الصواريخ التي استهدفت 3 قواعد جوية، وأن ضربات انتقامية على الهند جارية.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الهندي الكولونيل الهندية صوفيا قريشي بمؤتمر صحفي في نيودلهي، إن باكستان استهدفت أيضا مرافق صحية ومدارس وقواعد في القسم الهندي من كشمير، مضيفة أنه "جرى الرد على الإجراءات الباكستانية بالشكل المناسب".

وقالت قائدة الجناح الجوي فيوميكا سينغ، التي حضرت المؤتمر الصحفي، أن الهند "ملتزمة بعدم التصعيد، شريطة أن يرد الجانب الباكستاني بالمثل".

وأضافت أن القوات البرية الباكستانية شوهدت وهي تحشد قواتها نحو المناطق الأمامية "مما يشير إلى نية هجومية لمزيد من التصعيد".

وذكرت أن "القوات المسلحة الهندية تظل في حالة عالية من الجاهزية العملياتية".
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