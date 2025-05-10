من باكستان.. العراق يعيد مئات الجنود

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ووجه رئيس الوزراء ، السبت، بإعادة 500 عنصر من ، الموجودين حاليا في باكستان بغرض التدريب وفق اتفاقية بين الجانبين. يعمل على إعادة المئات من جنوده من باكستان، التي تشهد منذ أيام تصعيدا عسكريا مع .ووجه رئيس الوزراء ، السبت، بإعادة 500 عنصر من ، الموجودين حاليا في باكستان بغرض التدريب وفق اتفاقية بين الجانبين.

وأوضحت رئاسة أن الخطوة اتخذت "نظرا للأوضاع الراهنة بين باكستان والهند، وحرصا على سلامة عناصر الأمن العراقي".



وشهد السبت هجمات متبادلة بين الهند وباكستان، وسط محاولات دولية لاحتواء التصعيد.



وقالت الهند إنها استهدفت قواعد عسكرية باكستانية، بعدما أطلقت إسلام أباد العديد من الصواريخ عالية السرعة، على قواعد جوية هندية متعددة في ولاية البنجاب بالبلاد في وقت مبكر من السبت.

وهذا أحدث تصعيد في الصراع الذي اندلع بين الدولتين، عقب هجوم دموي وقع الشهر الماضي في القسم من إقليم المقسم.



وألقت الهند باللوم عى باكستان في الهجوم الذي أودى بحياة حوالي 26 شخصا.



وذكرت باكستان في وقت سابق اليوم أنها اعترضت معظم الصواريخ التي استهدفت 3 قواعد جوية، وأن ضربات انتقامية على الهند جارية.



وقالت المتحدثة باسم الجيش الهندي الكولونيل صوفيا قريشي بمؤتمر صحفي في ، إن باكستان استهدفت أيضا مرافق صحية ومدارس وقواعد في القسم الهندي من كشمير، مضيفة أنه "جرى الرد على الإجراءات الباكستانية بالشكل المناسب".



وقالت قائدة الجناح الجوي فيوميكا سينغ، التي حضرت المؤتمر الصحفي، أن الهند "ملتزمة بعدم التصعيد، شريطة أن يرد الجانب بالمثل".



وأضافت أن الباكستانية شوهدت وهي تحشد قواتها نحو المناطق الأمامية "مما يشير إلى نية هجومية لمزيد من التصعيد".



وذكرت أن "القوات المسلحة الهندية تظل في حالة عالية من الجاهزية العملياتية".