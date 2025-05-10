28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
14
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من باكستان.. العراق يعيد مئات الجنود
Lebanon 24
10-05-2025
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعمل
العراق
على إعادة المئات من جنوده من باكستان، التي تشهد منذ أيام تصعيدا عسكريا مع
الهند
.
Advertisement
ووجه رئيس الوزراء
العراقي
محمد شياع السوداني
، السبت، بإعادة 500 عنصر من
القوات الخاصة
العراقية
، الموجودين حاليا في باكستان بغرض التدريب وفق اتفاقية بين الجانبين.
وأوضحت رئاسة
الحكومة العراقية
أن الخطوة اتخذت "نظرا للأوضاع الراهنة بين باكستان والهند، وحرصا على سلامة عناصر الأمن العراقي".
وشهد السبت هجمات متبادلة بين الهند وباكستان، وسط محاولات دولية لاحتواء التصعيد.
وقالت الهند إنها استهدفت قواعد عسكرية باكستانية، بعدما أطلقت إسلام أباد العديد من الصواريخ عالية السرعة، على قواعد جوية هندية متعددة في ولاية البنجاب بالبلاد في وقت مبكر من السبت.
وهذا أحدث تصعيد في الصراع الذي اندلع بين الدولتين، عقب هجوم دموي وقع الشهر الماضي في القسم
الهندي
من إقليم
كشمير
المقسم.
وألقت الهند باللوم عى باكستان في الهجوم الذي أودى بحياة حوالي 26 شخصا.
وذكرت باكستان في وقت سابق اليوم أنها اعترضت معظم الصواريخ التي استهدفت 3 قواعد جوية، وأن ضربات انتقامية على الهند جارية.
وقالت المتحدثة باسم الجيش الهندي الكولونيل
الهندية
صوفيا قريشي بمؤتمر صحفي في
نيودلهي
، إن باكستان استهدفت أيضا مرافق صحية ومدارس وقواعد في القسم الهندي من كشمير، مضيفة أنه "جرى الرد على الإجراءات الباكستانية بالشكل المناسب".
وقالت قائدة الجناح الجوي فيوميكا سينغ، التي حضرت المؤتمر الصحفي، أن الهند "ملتزمة بعدم التصعيد، شريطة أن يرد الجانب
الباكستاني
بالمثل".
وأضافت أن
القوات البرية
الباكستانية شوهدت وهي تحشد قواتها نحو المناطق الأمامية "مما يشير إلى نية هجومية لمزيد من التصعيد".
وذكرت أن "القوات المسلحة الهندية تظل في حالة عالية من الجاهزية العملياتية".
مواضيع ذات صلة
نيويورك تايمز: أميركا تسحب مئات الجنود من سوريا
Lebanon 24
نيويورك تايمز: أميركا تسحب مئات الجنود من سوريا
10/05/2025 14:14:57
10/05/2025 14:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: مئات من جنود الاحتياط بوحدة 8200 ينضمون لرسالة الطيارين بوقف الحرب
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: مئات من جنود الاحتياط بوحدة 8200 ينضمون لرسالة الطيارين بوقف الحرب
10/05/2025 14:14:57
10/05/2025 14:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مئات الجنود الدروز يستعدون لتقديم مبادرة لنتنياهو ليسمح بدخولهم لسوريا للقتال مع الدروز
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مئات الجنود الدروز يستعدون لتقديم مبادرة لنتنياهو ليسمح بدخولهم لسوريا للقتال مع الدروز
10/05/2025 14:14:57
10/05/2025 14:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين وقتل مئات الجنود الأوكرانيين
Lebanon 24
روسيا تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين وقتل مئات الجنود الأوكرانيين
10/05/2025 14:14:57
10/05/2025 14:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"سقوط ذخائر" وهبوط "غير آمن" في الشمال الإسرائيلي.. هذا ما حصل
Lebanon 24
"سقوط ذخائر" وهبوط "غير آمن" في الشمال الإسرائيلي.. هذا ما حصل
07:08 | 2025-05-10
10/05/2025 07:08:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران بين الأهداف.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن "أعنف" الضربات التي تتحضر
Lebanon 24
إيران بين الأهداف.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن "أعنف" الضربات التي تتحضر
07:00 | 2025-05-10
10/05/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طعمٌ" يطال أهالي غزة.. تحذير أمميّ عاجل!
Lebanon 24
"طعمٌ" يطال أهالي غزة.. تحذير أمميّ عاجل!
06:54 | 2025-05-10
10/05/2025 06:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت من غزة.. هذا ما حصل مع إسرائيليين!
Lebanon 24
مفاجآت من غزة.. هذا ما حصل مع إسرائيليين!
06:47 | 2025-05-10
10/05/2025 06:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الوحوش الحديدية تحت الاختبار.. هل ولّى زمن الحاملات الاميركية؟
Lebanon 24
الوحوش الحديدية تحت الاختبار.. هل ولّى زمن الحاملات الاميركية؟
06:46 | 2025-05-10
10/05/2025 06:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الكهرباء... من 12 ساعة إلى صفر؟!
Lebanon 24
الكهرباء... من 12 ساعة إلى صفر؟!
08:45 | 2025-05-09
09/05/2025 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وصية زوجها وليد.. هذا ما قالته كارول سماحة
Lebanon 24
عن وصية زوجها وليد.. هذا ما قالته كارول سماحة
13:13 | 2025-05-09
09/05/2025 01:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربيّة شهيرة تتحدّث عن إرتباطها بشاب هنديّ: العلاقة استمرّت 10 أيّام فقط
Lebanon 24
فنانة عربيّة شهيرة تتحدّث عن إرتباطها بشاب هنديّ: العلاقة استمرّت 10 أيّام فقط
09:31 | 2025-05-09
09/05/2025 09:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فخم جدًا... هكذا استعرضت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي منزلها الجديد في دبي (فيديو)
Lebanon 24
فخم جدًا... هكذا استعرضت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي منزلها الجديد في دبي (فيديو)
13:08 | 2025-05-09
09/05/2025 01:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يشنّ هجوماً ناريّاً على رابعة الزيّات... إليكم ما قاله لها (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يشنّ هجوماً ناريّاً على رابعة الزيّات... إليكم ما قاله لها (فيديو)
08:30 | 2025-05-09
09/05/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:08 | 2025-05-10
"سقوط ذخائر" وهبوط "غير آمن" في الشمال الإسرائيلي.. هذا ما حصل
07:00 | 2025-05-10
إيران بين الأهداف.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن "أعنف" الضربات التي تتحضر
06:54 | 2025-05-10
"طعمٌ" يطال أهالي غزة.. تحذير أمميّ عاجل!
06:47 | 2025-05-10
مفاجآت من غزة.. هذا ما حصل مع إسرائيليين!
06:46 | 2025-05-10
الوحوش الحديدية تحت الاختبار.. هل ولّى زمن الحاملات الاميركية؟
06:14 | 2025-05-10
كسبوا ما يريدون.. هكذا تفوق الحوثيون على أميركا
فيديو
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
10/05/2025 14:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
10/05/2025 14:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
03:06 | 2025-05-09
10/05/2025 14:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24