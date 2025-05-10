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عربي-دولي

تأهب عسكري عند الحدود.. الهند: باكستان تعزز قواتها على الحدود

Lebanon 24
10-05-2025 | 04:22
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وسط التصعيد والتوتر بين الهند وباكستان، أعلن الجيش الهندي أن إسلام آباد تزيد من نشر قواتها على الحدود.
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فقد أشارت المتحدثة باسم القوات الجوية الهندية، فيوميكا سينغ، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إلى أن بلادها لاحظت تحريك الجيش الباكستاني قواته إلى مناطق متقدمة، "ما يشير إلى نية هجومية لتصعيد الوضع بشكل أكبر".
كما أضافت "لا تزال القوات المسلحة الهندية في حالة تأهب عملياتي عالية". وتابعت مشيرة إلى أن "القوات المسلحة الهندية ملتزمة بعدم التصعيد، شريطة أن يقابل ذلك رد فعل مماثل من الجيش الباكستاني". وأشارت سينغ إلى أنه "تم إحباط الأعمال العدائية التي نفذتها باكستان ليلاً بشكل فعال، وتبع ذلك رد مناسب"، وفق تعبيرها.

إلى ذلك، أعلن الجيش أن باكستان استهدفت منشآت طبية وتعليمية في الشطر الهندي من كشمير.

أتى هذا الموقف بعدما أعلن الجيش الباكستاني عن إطلاق عملية البنيان المرصوص فجر اليوم ردا على هجمات هندية استهدفت 3 قواعد جوية، لافتا إلى أنه ضرب عدة مواقع هندية.
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