تأهب عسكري عند الحدود.. الهند: باكستان تعزز قواتها على الحدود



Advertisement

فقد أشارت المتحدثة باسم ، فيوميكا سينغ، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إلى أن بلادها لاحظت تحريك الجيش قواته إلى مناطق متقدمة، "ما يشير إلى نية هجومية لتصعيد الوضع بشكل أكبر". وسط التصعيد والتوتر بين وباكستان، أعلن الجيش أن إسلام آباد تزيد من نشر قواتها على الحدود.فقد أشارت المتحدثة باسم ، فيوميكا سينغ، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إلى أن بلادها لاحظت تحريك الجيش قواته إلى مناطق متقدمة، "ما يشير إلى نية هجومية لتصعيد الوضع بشكل أكبر".

كما أضافت "لا تزال القوات المسلحة الهندية في حالة تأهب عملياتي عالية". وتابعت مشيرة إلى أن "القوات المسلحة الهندية ملتزمة بعدم التصعيد، شريطة أن يقابل ذلك رد فعل مماثل من الجيش الباكستاني". وأشارت سينغ إلى أنه "تم إحباط الأعمال العدائية التي نفذتها باكستان ليلاً بشكل فعال، وتبع ذلك رد مناسب"، وفق تعبيرها.



إلى ذلك، أعلن الجيش أن باكستان استهدفت منشآت طبية وتعليمية في الشطر الهندي من .



أتى هذا الموقف بعدما أعلن الجيش الباكستاني عن إطلاق عملية البنيان المرصوص فجر اليوم ردا على هجمات هندية استهدفت 3 قواعد جوية، لافتا إلى أنه ضرب عدة مواقع هندية.