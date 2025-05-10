رقم ضخم.. كم بلغت تكلفة الحملة الأميركية ضد الحوثيين؟

قالت شبكة "إن بي " الأميركية، نقلاً عن مسؤولين، أن تكلفة الحملة العسكرية التي شنها على " " في اليمن بلغت أكثر من مليار دولار.

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وأشارت الشبكة إلى أن الحملة التي انطلقت في آذار الماضي أسفرت عن تكلفة كبيرة أدت إلى استنزاف المخزونات الأميركية، حسبما قال مسؤولان أميركيان.



ونقلت الشبكة عن مسؤول أميركي قوله إنه من الصعب قياس النجاح في القتال، لافتاً إلى أن الطائرات الأميركية من دون طيار التي أُرسلت لتحديد ما إذا كانت الأهداف قد تعرضت للقصف غالباً ما أسقطها الحوثيون، ولم تكن هناك قوات أميركية على الأرض في اليمن يمكنها تقييم فعالية الحملة.

وحسب تقرير الشبكة، فإن الأميركية " " استخدمت ما يقرب من ألفي قنبلة وصاروخ ضد الحوثيين في اليمن بقيمة تفوق 775 مليون دولار، كما استخدمت نحو 75 صاروخ "توماهوك" الذي يبلغ سعر الواحد منه نحو 1.9 مليون دولار.



كذلك، أنفقت ما لا يقل عن 10 ملايين دولار لنقل نظامين دفاعيين صاروخيين من طراز " " على الأقل وإمدادات عسكرية لدعم الأنظمة إلى المنطقة عن طريق السفن، وفقا للتقرير.



ونفى مسؤول في "البنتاغون" ما أوردته الشبكة الأميركية بشأن تكلفة الحملة العسكرية، موضحا أن التكلفة بلغت ما يقرب من 400 مليون دولار.



والثلاثاء، كشف الرئيس الأميركي عن اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة بعد تعهدهم بعدم استهداف السفن في .



وأشارت إلى أنها لعبت دور الوسيط بين الولايات المتحدة والحوثيين، سعيا لتخفيف التوترات في ممرات المياه الحيوية.



وقال عضو للحوثيين العجري لوكالة فرانس برس، إن "الممرات المائية آمنة لكل السفن العالمية باستثناء "، موضحا أنه في حال مرت "فقد تكون عرضة للاستهداف".





ونقلت وكالة " " عن مسؤول في جماعة "الحوثي"، لم تسمه، قوله إن "وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لا يشمل إسرائيل بأي شكل من الأشكال". (عربي21)