قبيل انعقاد القمة العربية.. الرئيس العراقي: قلقون من وضع الحدود مع سوريا

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أوضح الرئيس أن العديد من الملفات ستطرح على طاولة البحث في المرتقبة في 17 أيار الحالي في .وقال في مقابلة مع العربية/الحدث اليوم السبت: "لدينا مشاكل عديدة في المنطقة العربية، سيتم بحثها في القمة المرتقبة ببغداد، وستصدر قرارات جيدة في صددها، لكن الاهم متابعة هذه القرارات وتنفيذها."وأضاف أن بغداد تعمل على المساعدة في تخفيف التوترات وحل المشاكل بين مختلف الأطراف في المنطقة. وأكد أنه "من الضروري مشاركة الجميع في القمة العربية"، مضيفا أن يرحب بكل الزعماء والرؤساء والقادة.مهمةأما عن مستوى مشاركة في القمة، فرأى أنها مسألة تعود للقيادة . وشدد على أن سوريا دولة جارة وصديقة ومهمة للعراق والمنطقة ككل، معربا عن أمله بأن "ينعم شعبها بالسلم والاستقرار، من العزلة العربية والدولية."إلى ذلك، أكد ترحيب بلاده بالتغير الذي حصل في سوريا، آملا أن "يضمن الحكم الجديد مشاركة جميع الاطياف والقوميات والمكونات السورية في العملية السياسية، ومراعاة حقوق جميع المواطنين."وفي ما يتعلق بتواجد القوات الأميركية، فرأى أن "‏بقاءها على الحدود السورية لمحاربة داعش ضروري جداً"كما أعرب عن قلقه "من بعض الجماعات المتواجدة على الحدود المشتركة مع سوريا"، مشددا على ضرورة التواصل بين الطرفين من أجل حل تلك المسألة.(العربية)