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عربي-دولي

قبيل انعقاد القمة العربية.. الرئيس العراقي: قلقون من وضع الحدود مع سوريا

Lebanon 24
10-05-2025 | 04:53
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أوضح الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن العديد من الملفات ستطرح على طاولة البحث  في القمة العربية المرتقبة في 17 أيار الحالي في بغداد
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وقال في مقابلة مع العربية/الحدث اليوم السبت: "لدينا مشاكل عديدة في المنطقة العربية، سيتم بحثها في القمة المرتقبة ببغداد، وستصدر قرارات جيدة في صددها، لكن الاهم متابعة هذه القرارات وتنفيذها."

وأضاف أن بغداد تعمل على المساعدة في تخفيف التوترات وحل المشاكل بين مختلف الأطراف في المنطقة. وأكد أنه "من الضروري مشاركة الجميع في القمة العربية"، مضيفا أن العراق يرحب بكل الزعماء والرؤساء والقادة.

سوريا مهمة
أما عن مستوى مشاركة سورية في القمة، فرأى أنها مسألة تعود للقيادة السورية. وشدد على أن سوريا دولة جارة وصديقة ومهمة للعراق والمنطقة ككل، معربا عن أمله بأن "ينعم شعبها بالسلم والاستقرار، بعد سنوات من العزلة العربية والدولية."

إلى ذلك، أكد ترحيب بلاده بالتغير الذي حصل في سوريا، آملا أن "يضمن الحكم الجديد مشاركة جميع الاطياف والقوميات والمكونات السورية في العملية السياسية، ومراعاة حقوق جميع المواطنين."

الحدود السورية العراقية

وفي ما يتعلق بتواجد القوات الأميركية، فرأى أن "‏بقاءها على الحدود السورية لمحاربة داعش ضروري جداً"

كما أعرب عن قلقه "من بعض الجماعات المتواجدة على الحدود المشتركة مع سوريا"، مشددا على ضرورة التواصل بين الطرفين من أجل حل تلك المسألة.(العربية)
 
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