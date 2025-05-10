عمليات أمنية في جنوب سوريا.. إسرائيل تتوغل وتحركات مفاجئة

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نفذت قوات من الجيش ، خلال اليومين الماضيين، سلسلة من التوغلات في عدد من بلدات ، تخللها اعتقال شخصين أُطلق سراحهما لاحقاً، بحسب ما أفاد به اليوم السبت.ووفقاً للمصدر، شهدت قرية يوم الجمعة دخول 6 دبابات إسرائيلية، مدعومة بطائرات مسيّرة، في إطار عملية أمنية أسفرت عن توقيف سائق سيارة أجرة يعمل في ونجله البالغ من العمر 16 عاماً، قبل أن يتم الإفراج عنهما لاحقاً.وأدى التوغل الإسرائيلي إلى حالة من التوتر بين السكان المحليين، في ظل تحليق كثيف للطائرات المسيّرة في سماء المنطقة أثناء العملية، حسب المرصد.كما أشار المرصد إلى أن قوة إسرائيلية مدرعة، انطلقت من معبر يوم الجمعة، واتجهت نحو قرية العدنانية القنيطرة الأوسط، فيما سُجّل دخول دورية إسرائيلية إلى قرية رويحينة في المنطقة نفسها دون وقوع احتكاك.وقبل ذلك بيوم، دخلت 4 آليات تابعة للجيش الإسرائيلي إلى قرية بئر العجم، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي في أجواء المنطقة.وتشهد ، منذ تراجع سيطرة النظام السوري، توغلات إسرائيلية متكررة، خاصة في المناطق المحاذية للمنطقة العازلة بين الجانبين. (ارم)