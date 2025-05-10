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عربي-دولي
عمليات أمنية في جنوب سوريا.. إسرائيل تتوغل وتحركات مفاجئة
Lebanon 24
10-05-2025
|
05:07
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نفذت قوات من الجيش
الإسرائيلي
، خلال اليومين الماضيين، سلسلة من التوغلات في عدد من بلدات
ريف القنيطرة
جنوب سوريا
، تخللها اعتقال شخصين أُطلق سراحهما لاحقاً، بحسب ما أفاد به
المرصد السوري لحقوق الإنسان
اليوم السبت.
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ووفقاً للمصدر، شهدت قرية
صيدا
الجولان
يوم الجمعة دخول 6 دبابات إسرائيلية، مدعومة بطائرات مسيّرة، في إطار عملية أمنية أسفرت عن توقيف سائق سيارة أجرة يعمل في
دمشق
ونجله البالغ من العمر 16 عاماً، قبل أن يتم الإفراج عنهما لاحقاً.
وأدى التوغل الإسرائيلي إلى حالة من التوتر بين السكان المحليين، في ظل تحليق كثيف للطائرات المسيّرة في سماء المنطقة أثناء العملية، حسب المرصد.
كما أشار المرصد إلى أن قوة إسرائيلية مدرعة، انطلقت من معبر
القنيطرة
يوم الجمعة، واتجهت نحو قرية العدنانية
بريف
القنيطرة الأوسط، فيما سُجّل دخول دورية إسرائيلية إلى قرية رويحينة في المنطقة نفسها دون وقوع احتكاك.
وقبل ذلك بيوم، دخلت 4 آليات تابعة للجيش الإسرائيلي إلى قرية بئر العجم، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي في أجواء المنطقة.
وتشهد
محافظة القنيطرة
، منذ تراجع سيطرة النظام السوري، توغلات إسرائيلية متكررة، خاصة في المناطق المحاذية للمنطقة العازلة بين الجانبين. (ارم)
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