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عربي-دولي

"سقوط ذخائر" وهبوط "غير آمن" في الشمال الإسرائيلي.. هذا ما حصل

Lebanon 24
10-05-2025 | 07:08
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كشف المتحدّث بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن أنّه "في وقت سابق من اليوم، أُسقطت ذخيرة بشكل مُراقب في منطقة مفتوحة شمال البلاد، وذلك بهدف تمكين هبوط آمن لطائرة حربية".
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وأضاف أدرعي: "تم إسقاط الذخيرة نتيجة خلل تقني حال دون الهبوط الآمن. لم تقع إصابات، ويتم التحقيق في الحادث". 
 
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