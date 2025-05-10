"سقوط ذخائر" وهبوط "غير آمن" في الشمال الإسرائيلي.. هذا ما حصل

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كشف المتحدّث بإسم الجيش ، أفيخاي أدرعي، عن أنّه "في وقت سابق ، أُسقطت ذخيرة بشكل مُراقب في منطقة مفتوحة شمال البلاد، وذلك بهدف تمكين هبوط آمن لطائرة حربية".وأضاف أدرعي: "تم إسقاط الذخيرة نتيجة خلل تقني حال دون الهبوط الآمن. لم تقع إصابات، ويتم التحقيق في الحادث".