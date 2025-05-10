الجيش السوداني يقصف مخازن للدعم السريع في دارفور

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فيما تتواصل المواجهات بين الجيش والدعم السريع في ، أعلن مصدر عسكري، أن الجيش السوداني استهدف، اليوم السبت، مخازن أسلحة ومعدات عسكرية للدعم السريع في دارفور غرب البلاد.وأعلن الجيش السوداني، اليوم، مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة 10 نساء وستة أطفال في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع بمدينة عاصمة في غرب البلاد.كما أفادت منظمة إنقاذ بمقتل ما لا يقل عن 14 فردا من عائلة واحدة في غارة جوية على مخيم للنازحين في إقليم دارفور، ملقية باللوم على الدعم السريع.كما أضافت المنظمة، التي تضم متطوعين في مجال الإغاثة، أن مخيم الذي يقع بالقرب من الفاشر "تعرض لقصف مكثف من قبل ، مساء أمس الجمعة"، وفق ما نقلت فرانس برس.من جانبها، قالت القوات المسلحة السودانية، في تقرير عن أحداث أمس الجمعة في محور ولاية شمال دارفور – الفاشر، إن "قوات الدعم ما زالت مستمرة في استهداف المدنيين العزّل بالقصف الممنهج بالمدفعية الثقيلة مما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة 10 نساء، إحداهن حامل في شهرها السادس، وستة أطفال بأعمار متفاوتة إصابات بالغة".كما أضافت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع ، اليوم، أن القوات المسلحة نفذت عمليات تمشيط منعا لمحاولات التسلل وحماية لممتلكات المواطنين ومنازلهم من النهب والسرقة. وأكدت أن الأوضاع التامة في الفاشر.(العربية)