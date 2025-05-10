مصر ترفض سياسة التجويع الإسرائيلية وتواصل تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة

Advertisement

جاء ذلك خلال استقبال الوزير المصري حسين الشيخ لمنظمة التحرير الفلسطيني.وقالت الخارجية إن رحب بنائب الرئيس الفلسطيني فى زيارته الأولى للقاهرة منذ توليه مهام منصبه الجديد، معربا عن دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية والإصلاحات التي تضطلع بها، التي سبق وأن أعلن عنها الرئيس الفلسطيني خلال غير العادية الأخيرة في .وأشار إلى جهود بلاده الحثيثة من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، فى ظل التدهور السريع للأوضاع الإنسانية فى القطاع، مشددا على رفض مصر الكامل لاستخدام اسرائيل التجويع كسياسة للعقاب الجماعى.وتناول الوزير مسألة "التعافي المبكر وإعادة الاعمار فى القطاع وفقا للخطة العربية الإسلامية"، كما استعرض فى هذا الخصوص مستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة مصر مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار بالشراكة مع والحكومة الفلسطينية.وشدد عبد العاطي على أهمية "خلق أفق سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها ، وذلك باعتباره الحل الوحيد لتسوية الصراع ، وبما يسمح بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة على أسس راسخة".