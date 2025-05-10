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أرقام كبيرة... إليكم حصيلة الشهداء والمصابين في غزة ترتفع

Lebanon 24
10-05-2025 | 07:42
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 52,810 شهداء و119,473 مصابًا، منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الاول 2023.
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ووفقًا للتقرير الإحصائي اليومي للوزارة، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 23 شهيدًا بالإضافة إلى 124 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار البيان إلى أن "️حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 2701 شهيد و7432 إصابة".

وأضافت الوزارة: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأهابت "بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة"
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