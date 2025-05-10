أرقام كبيرة... إليكم حصيلة الشهداء والمصابين في غزة ترتفع

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ووفقًا للتقرير الإحصائي اليومي للوزارة، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 23 شهيدًا بالإضافة إلى 124 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار البيان إلى أن "️حصيلة والاصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 2701 و7432 إصابة".وأضافت الوزارة: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".وأهابت "بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة"