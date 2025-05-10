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عربي-دولي

ترامب ينهي التوترات الهندية الباكستانية

Lebanon 24
10-05-2025 | 08:12
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري وبوساطة أميركية.
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وكتب ترامب في منشور عبر منصة تروث :" بعد محادثات طويلة بوساطة أميركية .. سعيد بالإعلان عن موافقة الهند وباكستان على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري .. أهنئ البلدين على الفطرة السليمة المشتركة والذكاء العظيم".
في السياق أعلن وزير الخارجية الباكستاني أنّ تم الاتفاق مع الهند على وقف إطلاق النار فورا.

أضاف:" لم نسع للحرب مع الهند وخيارنا السلام والأمن في المنطقة".




 
 
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حث كلا من باكستان والهند على إيجاد سبل لتهدئة التوتر بين البلدين، وقالت الخارجية الأميركية إن روبيو تحدث إلى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وعرض المساعدة لبدء محادثات بناءة لتجنب أي صراعات مستقبلية.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام هندية بأنه تم إجراء أول اتصال هاتفي بين الهند وباكستان، وقالت إن إسلام آباد تسعى إلى عقد اجتماع مع نيودلهي في هذا الشأن.

كما نقلت رويترز عن وزير الخارجية الهندي قوله إنه أبلغ نظيره الأميركي أن نهج الهند كان وسيبقى مدروسا ومسؤولا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن تصاعدت الأزمة بين البلدين بشكل غير مسبوق، حيث أعلنت وزارة الدفاع الهندية أن الجيش الباكستاني عزز قواته على الحدود بين البلدين، وأن قوات باكستانية حاولت التوغل جوا إلى 26 موقعا هنديا.

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