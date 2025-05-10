ترامب ينهي التوترات الهندية الباكستانية

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وكتب في منشور عبر منصة تروث :" بعد محادثات طويلة بوساطة أميركية .. سعيد بالإعلان عن موافقة الهند وباكستان على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري .. أهنئ البلدين على الفطرة السليمة المشتركة والذكاء العظيم". أعلن الرئيس الأميركي أن وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري وبوساطة أميركية.وكتب في منشور عبر منصة تروث :" بعد محادثات طويلة بوساطة أميركية .. سعيد بالإعلان عن موافقة الهند وباكستان على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري .. أهنئ البلدين على الفطرة السليمة المشتركة والذكاء العظيم".

في السياق أنّ تم الاتفاق مع الهند على وقف إطلاق النار فورا.



أضاف:" لم نسع للحرب مع الهند وخيارنا السلام والأمن في المنطقة".











وكان الأميركي حث كلا من باكستان والهند على إيجاد سبل لتهدئة التوتر بين البلدين، وقالت الخارجية الأميركية إن تحدث إلى الباكستاني وعرض المساعدة لبدء محادثات بناءة لتجنب أي صراعات مستقبلية.



وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام هندية بأنه تم إجراء أول اتصال هاتفي بين الهند وباكستان، وقالت إن إسلام آباد تسعى إلى عقد اجتماع مع في هذا الشأن.



كما نقلت عن وزير الخارجية قوله إنه أبلغ نظيره الأميركي أن نهج الهند كان وسيبقى مدروسا ومسؤولا.



ويأتي هذا الإعلان بعد أن تصاعدت الأزمة بين البلدين بشكل غير مسبوق، حيث أعلنت أن الجيش الباكستاني عزز قواته على الحدود بين البلدين، وأن قوات باكستانية حاولت التوغل جوا إلى 26 موقعا هنديا.