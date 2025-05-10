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عربي-دولي

فرنسا: أميركا ستشرف على وقف إطلاق النار المقترح في أوكرانيا بمساهمة أوروبية

Lebanon 24
10-05-2025 | 09:07
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بعدما التقى قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا في كييف اليوم السبت، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من العاصمة الأوكرانية أن الولايات المتحدة ستتولى، مع مساهمة أوروبية، الاشراف على التزام وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقا فضلا عن أوكرانيا وحلفائها الأوروبيون.
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وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين، إن البلدان المنضوية في "تحالف الدول الراغبة" الداعمة لكييف، "قررت دعم وقف إطلاق النار" لمدة 30 يوما "مع إشراف توفره الولايات المتحدة بشكل أساسي"، على أن "يساهم في ذلك كل الأوروبيين".

كما حذر روسيا من أنه "في حال انتهاك وقف إطلاق النار هذا، فإن الدول الأوربية اتفقت على إعداد عقوبات هائلة ومنسّقة بينها والأميركيين".

أتى ذلك، فيما أوضح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا أن زيلينسكي والقادة الأوروبيين أجروا مباحثات عبر الهاتف مع ترامب عقب اجتماعهم في كييف

كما وصف في تغريدة على حسابه في منصة إكس الاتصال بالمثمر، لافتا إلى أنه ركز على جهود السلام. (العربية)
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