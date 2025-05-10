فرنسا: أميركا ستشرف على وقف إطلاق النار المقترح في أوكرانيا بمساهمة أوروبية

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بعدما التقى قادة وبريطانيا وألمانيا وبولندا في اليوم السبت، أعلن من العاصمة أن ستتولى، مع مساهمة أوروبية، الاشراف على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما الذي اقترحه الرئيس الأميركي سابقا فضلا عن وحلفائها الأوروبيون.وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني والقادة ، إن البلدان المنضوية في "تحالف الدول الراغبة" الداعمة لكييف، "قررت دعم وقف إطلاق النار" لمدة 30 يوما "مع إشراف توفره الولايات المتحدة بشكل أساسي"، على أن "يساهم في ذلك كل الأوروبيين".كما حذر من أنه "في حال انتهاك وقف إطلاق النار هذا، فإن الدول الأوربية اتفقت على إعداد عقوبات هائلة ومنسّقة بينها والأميركيين".أتى ذلك، فيما أوضح الأوكراني أندريه سيبيغا أن والقادة الأوروبيين أجروا مباحثات عبر الهاتف مع عقب اجتماعهم في كييفكما وصف في تغريدة على حسابه في منصة إكس الاتصال بالمثمر، لافتا إلى أنه ركز على جهود السلام. (العربية)