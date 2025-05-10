حالة من الشغب داخل مستشفى ألماني.. عصيان وبناء متاريس

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اندلعت السبت أعمال شغب داخل مستشفى الشرعي في بلدة بيدبورغ-هاو بولاية شمال الراين-وستفاليا ، وفقًا لما أوردته صحيفة " " المحلية. وذكرت الصحيفة أن خمسة من النزلاء الخاضعين للحراسة قاموا ببناء متاريس داخل أحد مباني المنشأة الطبية وأضرموا النار، ما استدعى تدخلاً سريعًا من وحدات .وعقب مفاوضات استمرت لبعض الوقت، تمكنت الشرطة من إقناع النزلاء بإنهاء وتسليم أنفسهم دون وقوع إصابات. ولم تُؤكد بعد الأنباء المتداولة حول احتجاز رهائن خلال أعمال الشغب. (روسيا اليوم)