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عربي-دولي

حالة من الشغب داخل مستشفى ألماني.. عصيان وبناء متاريس

Lebanon 24
10-05-2025 | 10:03
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اندلعت صباح اليوم السبت أعمال شغب داخل مستشفى الطب النفسي الشرعي في بلدة بيدبورغ-هاو بولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية، وفقًا لما أوردته صحيفة "بيلد" المحلية. وذكرت الصحيفة أن خمسة من النزلاء الخاضعين للحراسة قاموا ببناء متاريس داخل أحد مباني المنشأة الطبية وأضرموا النار، ما استدعى تدخلاً سريعًا من وحدات القوات الخاصة.
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وعقب مفاوضات استمرت لبعض الوقت، تمكنت الشرطة من إقناع النزلاء بإنهاء العصيان وتسليم أنفسهم دون وقوع إصابات. ولم تُؤكد بعد الأنباء المتداولة حول احتجاز رهائن خلال أعمال الشغب. (روسيا اليوم)
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