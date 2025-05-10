في حال اعتراف فرنسا بفلسطين.. أمر خطير ستقوم به إسرائيل

Advertisement

بينما تستعد عدة دول أوروبية، على رأسها وبلجيكا، للاعتراف بالدولة ، لوحت بضم المزيد من .وفي تصريحات لـ" الإخبارية"، قال مسؤول فلسطيني، إن الموعد المحتمل لهذا الاعتراف هو مؤتمر دولي لحل الدولتين سيعقد في بالولايات المتحدة الأميركية في الفترة ما بين 17 و20 حزيران المقبل برئاسة فرنسا والسعودية.المسؤول أضاف: "نعتقد جازمين أنه إذا ما اعترفت فرنسا بالدولة الفلسطينية فإن العديد من ستحذو حذوها، ونحن نتحدث عن 5 دول على الأقل" دون ان يسميها.وتابع: "بالنسبة لهذه الدول، فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو السبيل المتاح لحماية حل الدولتين في ظل رفض إسرائيل حتى مجلاد الدخول في مفاوضات سياسية حول تطبيق حل الدولتين".لكن إسرائيل تنظر لاعتراف فرنسا بصفة خاصة بالدولة الفلسطينية بخطورة بالغة.وعلى ذلك، فقد نقلت صحيفة "لو فيغارو" عن مصدر إسرائيلي رسمي قوله: "إذا اعترفت فرنسا بدولة في يونيو، فسوف نرد بضم المستوطنات في ".وعاود المصدر استخدام ذات الحجة التي أعلنت الغالبية من دول العالم رفضها وهي أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو "مكافأة لإرهاب بعد هجومها في 7 تشرين الأول 2023".وترى الدول الغربية أن الرد على هجوم "حماس" يكون بإعطاء أملا بحل سياسي ينهي الصراع وهو حل الدولتين، لذلك فهي تعتبر الحجة لرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية غير مقبولة.وعن التهديد الإسرائيلي بضم المستوطنات، فقد نقلت "لو فيغاروا" عن مصدر في قوله "لم يتفاجؤوا بهذا التهديد. هذه هي الطريقة الإسرائيلية المعتادة في التفاوض". (العين الاخبارية)