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عربي-دولي

في حال اعتراف فرنسا بفلسطين.. أمر خطير ستقوم به إسرائيل

Lebanon 24
10-05-2025 | 10:11
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بينما تستعد عدة دول أوروبية، على رأسها فرنسا وبلجيكا، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لوحت إسرائيل بضم المزيد من المستوطنات.
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وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، قال مسؤول فلسطيني، إن الموعد المحتمل لهذا الاعتراف هو مؤتمر دولي لحل الدولتين سيعقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية في الفترة ما بين 17 و20 حزيران المقبل برئاسة فرنسا والسعودية.

المسؤول أضاف: "نعتقد جازمين أنه إذا ما اعترفت فرنسا بالدولة الفلسطينية فإن العديد من الدول الأوروبية ستحذو حذوها، ونحن نتحدث عن 5 دول على الأقل" دون ان يسميها.

وتابع: "بالنسبة لهذه الدول، فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو السبيل المتاح لحماية حل الدولتين في ظل رفض إسرائيل حتى مجلاد الدخول في مفاوضات سياسية حول تطبيق حل الدولتين".

لكن إسرائيل تنظر لاعتراف فرنسا بصفة خاصة بالدولة الفلسطينية بخطورة بالغة.

وعلى ذلك، فقد نقلت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عن مصدر إسرائيلي رسمي قوله: "إذا اعترفت فرنسا بدولة فلسطين في يونيو، فسوف نرد بضم المستوطنات في الضفة الغربية".

وعاود المصدر الإسرائيلي استخدام ذات الحجة التي أعلنت الغالبية من دول العالم رفضها وهي أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو "مكافأة لإرهاب حماس بعد هجومها في 7  تشرين الأول 2023".

وترى الدول الغربية أن الرد على هجوم "حماس" يكون بإعطاء الفلسطينيين أملا بحل سياسي ينهي الصراع وهو حل الدولتين، لذلك فهي تعتبر الحجة الإسرائيلية لرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية غير مقبولة.

وعن التهديد الإسرائيلي بضم المستوطنات، فقد نقلت "لو فيغاروا" عن مصدر دبلوماسي في باريس قوله "لم يتفاجؤوا بهذا التهديد. هذه هي الطريقة الإسرائيلية المعتادة في التفاوض". (العين الاخبارية)


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