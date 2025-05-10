الكرملين يهاجم الدول الأوروبية

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ونقلت "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الكرملين قوله "نسمع الكثير من التصريحات المتناقضة من . إنها بوجه عام تصادمية بطبيعتها، ولا تهدف إلى محاولة إحياء علاقاتنا، هذا كل شيء".ودعت رئيسة لايين إلى وقف لإطلاق النار من دون شروط سابقة في أوكرانيا، محذرة من أن ستواجه مزيدًا من في حال خرقه.