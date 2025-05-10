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عربي-دولي

الكرملين يهاجم الدول الأوروبية

Lebanon 24
10-05-2025 | 10:34
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ذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء أن الكرملين اتهم الدول الأوروبية، اليوم السبت، بالإدلاء بتصريحات متناقضة وتصادمية، وذلك بعد أن أيد زعماء أوروبيون خطة أمريكية لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا وهددوا روسيا بعقوبات "ضخمة" إذا لم تلتزم.
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ونقلت "إنترفاكس" عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله "نسمع الكثير من التصريحات المتناقضة من أوروبا. إنها بوجه عام تصادمية بطبيعتها، ولا تهدف إلى محاولة إحياء علاقاتنا، هذا كل شيء".

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى وقف لإطلاق النار من دون شروط سابقة في أوكرانيا، محذرة من أن موسكو ستواجه مزيدًا من العقوبات في حال خرقه.
 

 
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