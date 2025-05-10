رغم اتفاق وقف النار.. معاهدة نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال معلقة

أفادت وكالة " "، نقلًا عن أربعة مصادر حكومية، أن معاهدة تقاسم مياه نهر السند بين وباكستان لا تزال معلّقة، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّل إليه البلدان يوم السبت، بعد مواجهات دامية استمرت أيامًا.

وتُعدّ معاهدة العام 1960، التي نظّمها ، إطارًا لتقاسم مياه نهر السند وروافده بين الجانبين. لكن الهند أعلنت انسحابها من الاتفاق الشهر الماضي، في أعقاب هجوم دموي استهدف سياحًا في إقليم .

ويحذّر خبراء من أن انهيار المعاهدة ستكون له انعكاسات خطيرة، خصوصًا على باكستان التي تعتمد إلى حدّ كبير على مياه النهر في الزراعة وتوفير الموارد الحيوية

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قسمت المعاهدة التي توسط فيها البنك الدولي في عام 1960، السيطرة على حوض الأنهار بين الهند وباكستان، حيث تم منح الهند السيطرة على الأنهار الشرقية رافي وبيس وسوتليج فيما منح باكستان السيطرة على أنهار السند وجيهلوم وشيناب.وفي عام 2016، طلبت باكستان تحكيما عبر بسبب مخاوف بأن مشاريع هندية في مجال الطاقة الكهرومائية سوف تقلص تدفقات المياه عبر المجرى المائي.وأصرّت الهند على وجود خبير محايد، وجمّد البنك الدولي كلا المسارين، داعيا إلى إجراء محادثات ثنائية بدلا من ذلك.وبعد استمرار الجمود استأنف البنك الدولي كلتا العمليتين بالتوازي في عام 2022، ولكن في ذلك العام، طلبت الهند علانية إعادة التفاوض بشأن المعاهدة، ولكن باكستان رفضت ذلك، وقوّض غياب وسيط نشط احتمالات أحياء المعاهدة.