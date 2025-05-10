رغم اتفاق وقف النار.. معاهدة نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال معلقة

أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن أربعة مصادر حكومية، أن معاهدة تقاسم مياه نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال معلّقة، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّل إليه البلدان يوم السبت، بعد مواجهات دامية استمرت أيامًا.
وتُعدّ معاهدة العام 1960، التي نظّمها البنك الدولي، إطارًا لتقاسم مياه نهر السند وروافده بين الجانبين. لكن الهند أعلنت انسحابها من الاتفاق الشهر الماضي، في أعقاب هجوم دموي استهدف سياحًا في إقليم كشمير.
ويحذّر خبراء من أن انهيار المعاهدة ستكون له انعكاسات خطيرة، خصوصًا على باكستان التي تعتمد إلى حدّ كبير على مياه النهر في الزراعة وتوفير الموارد الحيوية