"لا يتوقف عن إلحاق الأذى بنفسه".. حماس تبث تسجيلاً جديداً لأسير إسرائيلي (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تسجيلاً مصوراً لأسير إسرائيلي تحدث فيه عن المعاناة النفسية للأسير رقم 22.
وأضاف أن الأسير رقم 22 يعاني من صعوبات صحية ونفسية، وأنه لا يفكر في شيء سوى في زوجته وابنه.
#عاجل| كتائب القسام:
إذا أردتم أن تعرفوا عددهم، بكل بساطة إسألوا “سارة نتن ياهو” على ما يبدو هي تعرف ما لا تعرفونه !!
الوقت ينفد... #الإعلام_الحربي #سرايا_القدس #كتائب_القسام #طوفان_الأقصى #حماس #غزة #Gaza #غزة_الآن #الآن #غزه_تقاوم_وستنتصر_بأذن_الله pic.twitter.com/Ty6iuNSaB3
— N L 🇩🇿🇵🇸 (@Nedjmoulat21) May 10, 2025
#عاجل| كتائب القسام:
إذا أردتم أن تعرفوا عددهم، بكل بساطة إسألوا “سارة نتن ياهو” على ما يبدو هي تعرف ما لا تعرفونه !!
الوقت ينفد... #الإعلام_الحربي #سرايا_القدس #كتائب_القسام #طوفان_الأقصى #حماس #غزة #Gaza #غزة_الآن #الآن #غزه_تقاوم_وستنتصر_بأذن_الله pic.twitter.com/Ty6iuNSaB3