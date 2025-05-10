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"لا يتوقف عن إلحاق الأذى بنفسه".. حماس تبث تسجيلاً جديداً لأسير إسرائيلي (فيديو)

Lebanon 24
10-05-2025 | 12:20
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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تسجيلاً مصوراً لأسير إسرائيلي تحدث فيه عن المعاناة النفسية للأسير رقم 22.

وأضاف أن الأسير رقم 22 يعاني من صعوبات صحية ونفسية، وأنه لا يفكر في شيء سوى في زوجته وابنه.

وذكر الأسير الإسرائيلي في رسالته المصورة أنه "منذ أن سمعنا أن الحرب مستمرة منذ أشهر طويلة أدركنا كم أن هذا سيشكل خطرا على حياتنا، ومن حينها والأسير رقم 22 لا يتوقف عن الحاق الأذى بنفسه".  
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