"لا يتوقف عن إلحاق الأذى بنفسه".. حماس تبث تسجيلاً جديداً لأسير إسرائيلي (فيديو)

نشرت ، الجناح العسكري لحركة ، تسجيلاً مصوراً لأسير إسرائيلي تحدث فيه عن المعاناة النفسية للأسير رقم 22.

وأضاف أن رقم 22 يعاني من صعوبات صحية ونفسية، وأنه لا يفكر في شيء سوى في زوجته وابنه.

وذكر الأسير في رسالته المصورة أنه "منذ أن سمعنا أن الحرب مستمرة منذ أشهر طويلة أدركنا كم أن هذا سيشكل خطرا على حياتنا، ومن حينها والأسير رقم 22 لا يتوقف عن الحاق الأذى بنفسه".