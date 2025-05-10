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تحظى بذكرى غالية لديه.. البابا في زيارة خاصة إلى هذه الكنيسة (صور)

Lebanon 24
10-05-2025 | 14:07
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توجه البابا لاوون الرابع عشر، عصر السبت، في زيارة خاصة إلى مزار "أم المشورة الصالحة" في جنزانو.
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يشرف على هذا المزار رهبان رهبنة القديس أوغسطينوس، حيث تحتفظ الأيقونة القديمة للعذراء مريم، التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب أبناء الرهبنة، بذكرى غالية على البابا لاوُن الثالث عشر.

بعد استقبال حافل من مئات الأشخاص الذين احتشدوا في الساحة أمام المزار، دخل البابا الكنيسة حيث حيّا الرهبان، وتوقف للصلاة أولاً أمام المذبح، ثم أمام أيقونة العذراء. هناك، تلا مع الحاضرين صلاة البابا يوحنا بولس الثاني لأمّ المشورة الصالحة.

وفي ختام الصلاة، ألقى البابا كلمة أمام الحاضرين في الكنيسة، موجهًا تحيته إليهم وإلى شعب جنزانو المحتشد في الخارج، قائلاً: "رغبت كثيرًا في أن أكون هنا في هذه الأيام الأولى من خدمتي الجديدة التي أوكلتها إليّ الكنيسة، لكي أواصل هذه الرسالة بصفتي خليفة بطرس".

ثم استعاد البابا ذكرى زيارته لهذا المزار بعد انتخابه رئيسًا عامًا لرهبنة القديس أوغسطينوس، والقرار الذي اتخذه حينها بأن "يهب حياته للكنيسة". وأكد مجددًا ثقته بأمّ المشورة الصالحة، التي ترافقه بالنور والحكمة، مستشهدًا بكلمات مريم في عرس قانا الجليل كما وردت في إنجيل يوحنا: "افعلوا ما يأمركم به".








































































 



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