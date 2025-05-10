من الرئيس الباكستاني.. شكر لترامب

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وقال شهباز شريف في منشورٍ على موقع إكس: "نشكر على قيادته ودوره الاستباقي من أجل السلام في المنطقة. تُقدّر باكستان لتسهيلها هذه النتيجة، التي قبلناها حرصًا على السلام والاستقرار الإقليميين. كما نشكر جيه دي ووزير الخارجية على مساهماتهما القيّمة من أجل السلام في جنوب ".وأضاف: "تعتقد باكستان أن هذا يُمثل بدايةً جديدةً في حل التي عصفت بالمنطقة وحال دون مسيرتها نحو السلام والازدهار والاستقرار."