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من الرئيس الباكستاني.. شكر لترامب

Lebanon 24
10-05-2025 | 15:55
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وجّه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب على جهوده في التوسط للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع الهند.
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وقال شهباز شريف في منشورٍ على موقع إكس: "نشكر الرئيس ترامب على قيادته ودوره الاستباقي من أجل السلام في المنطقة. تُقدّر باكستان الولايات المتحدة لتسهيلها هذه النتيجة، التي قبلناها حرصًا على السلام والاستقرار الإقليميين. كما نشكر نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو على مساهماتهما القيّمة من أجل السلام في جنوب آسيا".

وأضاف: "تعتقد باكستان أن هذا يُمثل بدايةً جديدةً في حل القضايا التي عصفت بالمنطقة وحال دون مسيرتها نحو السلام والازدهار والاستقرار."

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