ماكرون: روسيا ستواجه عقوبات إضافية إذا!

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وأضاف ماكرون، قبيل التفاوض مع الزعماء وفلاديمير في كييف: "نحن نرفض بشدة إمكانية تقديم أي تنازلات. لا شروط مسبقة: لا وقف لتوريد الأسلحة لغايات الدفاع ولا وقف للمقاومة، ولا حكم مسبقاً على نتائج أي مفاوضات".ومن جديد هدد ماكرون بفرض عقوبات إضافية ضد ، وقال: "إذا لم توافق روسيا، فستواجه عقوبات إضافية ودعما إضافيا لأوكرانيا. علينا إعداد حزمة عقوبات جديدة تختلف عن غيرها. ربما ينبغي علينا النظر في هذا الأمر في الأيام المقبلة".