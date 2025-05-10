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عربي-دولي

ماكرون: روسيا ستواجه عقوبات إضافية إذا!

Lebanon 24
10-05-2025 | 16:55
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اقتراح "تحالف الراغبين" لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوماً لا يشمل وقف توريد الأسلحة إلى نظام كييف.
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وأضاف ماكرون، قبيل التفاوض مع الزعماء الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي في كييف: "نحن نرفض بشدة إمكانية تقديم أي تنازلات. لا شروط مسبقة: لا وقف لتوريد الأسلحة لغايات الدفاع ولا وقف للمقاومة، ولا حكم مسبقاً على نتائج أي مفاوضات".

ومن جديد هدد ماكرون بفرض عقوبات إضافية ضد روسيا، وقال: "إذا لم توافق روسيا، فستواجه عقوبات إضافية ودعما إضافيا لأوكرانيا. علينا إعداد حزمة عقوبات جديدة تختلف عن غيرها. ربما ينبغي علينا النظر في هذا الأمر في الأيام المقبلة".
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