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عربي-دولي
ماكرون: روسيا ستواجه عقوبات إضافية إذا!
Lebanon 24
10-05-2025
|
16:55
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أعلن
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
أن اقتراح "تحالف الراغبين" لوقف إطلاق النار في
أوكرانيا
لمدة 30 يوماً لا يشمل وقف توريد الأسلحة إلى نظام
كييف
.
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وأضاف ماكرون، قبيل التفاوض مع الزعماء
الأوروبيين
وفلاديمير
زيلينسكي
في كييف: "نحن نرفض بشدة إمكانية تقديم أي تنازلات. لا شروط مسبقة: لا وقف لتوريد الأسلحة لغايات الدفاع ولا وقف للمقاومة، ولا حكم مسبقاً على نتائج أي مفاوضات".
ومن جديد هدد ماكرون بفرض عقوبات إضافية ضد
روسيا
، وقال: "إذا لم توافق روسيا، فستواجه عقوبات إضافية ودعما إضافيا لأوكرانيا. علينا إعداد حزمة عقوبات جديدة تختلف عن غيرها. ربما ينبغي علينا النظر في هذا الأمر في الأيام المقبلة".
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