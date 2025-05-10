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عربي-دولي

خطة "إعادة ضبط" العلاقات.. ترامب يكشف أجواء المحادثات الأميركية- الصينية

Lebanon 24
10-05-2025 | 23:19
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أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بالمحادثات التي جرت بين بلاده والصين في سويسرا، مؤكدا أنها تمخضت عن ما وصفه بـ"إعادة ضبط كاملة" للعلاقات الثنائية، جرت في أجواء "ودية ولكن بنّاءة".
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وفي منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، قال ترامب: "كان اجتماعنا اليوم مع الصين في سويسرا ممتازا. ناقشنا العديد من الأمور واتفقنا على الكثير".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن المباحثات شملت قضايا اقتصادية وتجارية، مؤكدا رغبة واشنطن في رؤية "انفتاح صيني أكبر على الشركات الأميركية"، معتبرا أن ذلك يصب في مصلحة البلدين معا.

وأضاف ترامب: "تم إحراز تقدم كبير".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توترا متصاعدا في ملفات متعددة، أبرزها التجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان، إلى جانب قضايا تتعلق بأمن المحيطين الهندي والهادئ.

ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من الجانب الصيني بشأن تفاصيل اللقاء أو القضايا التي تم التوافق بشأنها.
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