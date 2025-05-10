خطة "إعادة ضبط" العلاقات.. ترامب يكشف أجواء المحادثات الأميركية- الصينية

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أشاد الرئيس الأميركي ، السبت، بالمحادثات التي جرت بين بلاده والصين في ، مؤكدا أنها تمخضت عن ما وصفه بـ"إعادة ضبط كاملة" للعلاقات الثنائية، جرت في أجواء "ودية ولكن بنّاءة".وفي منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، قال : "كان اجتماعنا اليوم مع في سويسرا ممتازا. ناقشنا العديد من الأمور واتفقنا على الكثير".وأشار الرئيس الأميركي إلى أن المباحثات شملت قضايا اقتصادية وتجارية، مؤكدا رغبة في رؤية "انفتاح صيني أكبر على الشركات الأميركية"، معتبرا أن ذلك يصب في مصلحة البلدين معا.وأضاف ترامب: "تم إحراز تقدم كبير".وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توترا متصاعدا في ملفات متعددة، أبرزها التجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان، إلى جانب قضايا تتعلق بأمن المحيطين والهادئ.ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من الجانب الصيني بشأن تفاصيل اللقاء أو التي تم التوافق بشأنها.