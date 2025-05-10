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عربي-دولي

في إسرائيل... مظاهرات رفضاً لتوسيع حرب غزة

Lebanon 24
10-05-2025 | 23:26
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تظاهر آلاف الأشخاص في إسرائيل ضد الهجوم العسكري الجديد ضد حركة حماس في قطاع غزة.
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 وأثناء المسيرة الرئيسية في تل أبيب، التي دعا إليها منتدى أسر الرهائن والمفقودين، تحدث أقارب الرهائن الذين يخشون مصير أقاربهم منذ 581 يوماً.

 وبحسب البيانات الإسرائيلية ما زال 59 رهينة محتجزين في قطاع غزة، يعتقد أن 24 فقط منهم على قيد الحياة.

قالت مصادر عبرية، اليوم الجمعة، إن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطاً على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لقبول هدنة في قطاع غزة.

وقال إيلان دالال، والد رجل إسرائيلي تم خطفه في السابع من تشرين الأول بعد الهجوم الذي شنته حماس، إن نجله والرهائن الأحياء الآخرين في خطر داهم.

وأضاف: "قد يقتلون جراء القصف الإسرائيلي. وقد يقتلهم الإرهابيون إذا سمعوا الإسرائيليين قادمين. وقد لا ينجون في ظل الظروف القاسية وغير الإنسانية لأسرهم".
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