في إسرائيل... مظاهرات رفضاً لتوسيع حرب غزة

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تظاهر آلاف الأشخاص ضد الهجوم العسكري الجديد ضد حركة في .وأثناء المسيرة الرئيسية في ، التي دعا إليها والمفقودين، تحدث أقارب الرهائن الذين يخشون مصير أقاربهم منذ 581 يوماً.وبحسب البيانات ما زال 59 رهينة محتجزين في قطاع غزة، يعتقد أن 24 فقط منهم على قيد الحياة.قالت مصادر عبرية، اليوم الجمعة، إن تمارس ضغوطاً على حكومة رئيس الوزراء لقبول هدنة في قطاع غزة.وقال إيلان دالال، والد رجل إسرائيلي تم خطفه في السابع من تشرين الأول بعد الهجوم الذي شنته حماس، إن نجله والرهائن الأحياء الآخرين في خطر داهم.وأضاف: "قد يقتلون جراء القصف . وقد يقتلهم الإرهابيون إذا سمعوا الإسرائيليين قادمين. وقد لا ينجون في ظل الظروف القاسية وغير الإنسانية لأسرهم".