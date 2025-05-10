هزة أرضية تضرب البحر المتوسط قبالة طرابلس.. وهذه قوتها

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أفاد للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بتسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجات ضربت قبالة .وأعلن المركز في بيان رسمي، تسجيل هزة أرضية مساء اليوم السبت 10 أيار 2025، عند الساعة 5:35 مساء بالتوقيت المحلي، وذلك استنادا إلى بيانات محطات الرصد الزلزالي العالمية.وأوضح البيان أن الهزة بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر، ووقع مركزها في منطقة البحر المتوسط على عمق 73 كيلومترا، وتبعد مسافة تُقدّر بـ 125 كيلومترا عن .وشعر سكان بعض المناطق القريبة من السواحل الغربية شعروا بالهزة، إلا أنها لم تُخلّف أي أضرار في المباني أو الممتلكات نظرا لبُعد مركزها جغرافياً عن اليابسة.وأكد البيان أن المركز يواصل متابعة النشاط الزلزالي في والمنطقة المحيطة، داعيًا المواطنين إلى عدم القلق، ومشددًا على أهمية تطوير منظومة الرصد المحلية لتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لمثل هذه الحالات. (روسيا اليوم)