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عربي-دولي

الحكومة الألمانية ستتوقف عن نشر تفاصيل المساعدات العسكرية لأوكرانيا

Lebanon 24
10-05-2025 | 23:58
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قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، السبت، خلال زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف، إن الحكومة الألمانية ستتوقف عن نشر تفاصيل المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
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كانت مصادر مطلعة قالت في وقت سابق إنه سيتم تقليص المعلومات العامة المتعلقة بتسليم أنظمة الأسلحة لأوكرانيا لتحقيق "غموض استراتيجي"، ومنع روسيا من الحصول على أي مزايا استراتيجية.

وقال ميرتس لشبكة تلفزيون (آر.تي.إل) في كييف "تحت قيادتي، سيحجب النقاش بشأن شحنات الأسلحة وعيارها وأنظمتها، وما إلى ذلك عن الرأي العام".

وعقب الحرب الروسية الشاملة لأوكرانيا في شباط 2022، نشرت الحكومة الألمانية في بادئ الأمر تقارير بشكل غير منتظم عن المساعدات العسكرية المقدمة لكييف.

وتحت ضغط من أعضاء البرلمان ووسائل الإعلام شرعت لاحقاً في نشر قائمة محدثة بالأنظمة والسلع المقدمة.

وقال ميرتس، الذي تولى منصبه يوم الثلاثاء، إن التزام ألمانيا بدعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية لن يتغير.

وأضاف مخاطباً زعماء أوروبيين آخرين في اجتماع في كييف "ستواصل ألمانيا توسيع دعمها المالي. أعول عليكم أن تفعلوا الشيء نفسه معنا".
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