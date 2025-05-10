الحكومة الألمانية ستتوقف عن نشر تفاصيل المساعدات العسكرية لأوكرانيا

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قال المستشار الألماني ميرتس، السبت، خلال زيارة للعاصمة ، إن ستتوقف عن نشر تفاصيل المساعدات العسكرية لأوكرانيا.كانت مصادر مطلعة قالت في وقت سابق إنه سيتم تقليص المعلومات العامة المتعلقة بتسليم أنظمة الأسلحة لأوكرانيا لتحقيق "غموض استراتيجي"، ومنع من الحصول على أي مزايا استراتيجية.وقال ميرتس لشبكة تلفزيون (آر.تي.إل) في كييف "تحت قيادتي، سيحجب بشأن شحنات الأسلحة وعيارها وأنظمتها، وما إلى ذلك عن الرأي العام".وعقب الحرب الروسية الشاملة لأوكرانيا في شباط 2022، نشرت الحكومة في بادئ الأمر تقارير بشكل غير منتظم عن المساعدات العسكرية المقدمة لكييف.وتحت ضغط من أعضاء ووسائل الإعلام شرعت لاحقاً في نشر قائمة محدثة بالأنظمة والسلع المقدمة.وقال ميرتس، الذي تولى منصبه يوم الثلاثاء، إن بدعم في مواجهة الحرب الروسية لن يتغير.وأضاف مخاطباً زعماء أوروبيين آخرين في اجتماع في كييف "ستواصل ألمانيا توسيع دعمها المالي. أعول عليكم أن تفعلوا الشيء نفسه معنا".