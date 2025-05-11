"الحكمة وضبط النفس"... دول خليجية رحّبت بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

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رحّبت والكويت وقطر، السبت، بالإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار بين وباكستان.وأشادت السعودية بما وصفته تغليب البلدين " وضبط النفس" في النزاع بين القوتين النوويتين.وأعربت على منصة إكس عن "ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان الإسلامية وجمهورية الهند، معبرةً عن تفاؤلها في أن يفضي هذا الاتفاق إلى استعادة الأمن والسلم في المنطقة".وأشادت "بتغليب الطرفين للحكمة وضبط النفس، مجددةً في هذا الصدد دعمها لحل الخلافات بالحوار والسبل السلمية، انطلاقًا من مبادئ حسن الجوار، وبما يحقق السلام والازدهار للبلدين ولشعبيهما".من جانبها، أعربت عن ترحيب باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الهند وباكستان، معربة عن أملها بأن يسهم هذا الاتفاق في إعادة الأمن والاستقرار إلى الإقليم.وذكرت الخارجية في بيان، السبت: "تشيد دولة الكويت بالجهود التي بذلتها الصديقة وكافة الدول الأخرى في الوساطة والتقريب بين الجانبين للتوصل إلى هذا الاتفاق الهام".وأضافت: "تؤكد دولة الكويت مجدداً موقفها الثابت والداعم للحوار والحلول الدبلوماسية سبيلاً لتسوية الخلافات والنزاعات على المستويين الإقليمي والدولي".كما رحبت قطر باتفاق باكستان والهند، على وقف إطلاق النار بينهما بشكل كامل وفوري، برعاية الولايات المتحدة.وأكدت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم السبت، أن هذا الاتفاق يعكس حكمة باكستان والهند وحرصهما على السلام وحل كافة العالقة بينهما عبر حوار بناء يفضي إلى حلول شاملة وتوافقية ومستدامة، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا).كما أعربت الوزارة "عن تقدير دولة قطر الكامل لجهود الرئيس الأمريكي ، في التوصل لهذا الاتفاق، معربة في هذا السياق عن دعمها التام لكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وتوطيد السلام والاستقرار والتنمية والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي".