انتهاء الهدنة الروسية المؤقتة في أوكرانيا وسط تبادل الاتهامات بخرقها

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انتهت عند منتصف ليل السبت الهدنة التي أعلنتها من طرف واحد في الحرب ، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، دون صدور أي موقف رسمي من الكرملين أو الروسية بشأن المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية.وكان قد أعلن الخميس، عن وقف مؤقت لإطلاق النار، بمناسبة احتفالات عيد النصر، غير أن الهدنة شهدت خروقات متكررة، تبادل خلالها الطرفان الاتهامات بتحمل المسؤولية.وفي كلمة له الخميس، قال إن أبدت استعدادها لتمديد وقف إطلاق النار، لكنها لم تتلقَّ أي رد من بشأن المقترح. بالمقابل، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارة رفيعة المستوى في كييف ضمت أربعة من أبرز ، على ضرورة إعلان هدنة جديدة تستمر 30 يوماً دون شروط مسبقة، تبدأ اعتباراً من يوم الاثنين.وشارك في الزيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي ، ورئيس الوزراء كير ستارمر، ورئيس الوزراء البولندي توسك، حيث أجروا محادثات مباشرة مع زيلينسكي، كما تحدثوا هاتفياً مع الرئيس الأميركي ، في اتصال وصفه الأوكراني بأنه "مثمر".زيلينسكي اتهم موسكو باستخدام الهدنة كغطاء إعلامي للاحتفال بالذكرى الـ80 لهزيمة النازية، قائلاً إن "القصف الروسي لم يتوقف، خصوصاً على الخطوط الأمامية والمناطق الحدودية".من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية خرقت وقف إطلاق النار يومياً، عبر محاولات توغل في منطقتي كورسك وبيلغورود، مشيرة إلى أن الرد الروسي اقتصر على صد تلك الهجمات دون تصعيد إضافي.