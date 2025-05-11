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عربي-دولي

وزير خارجية ألمانيا يلتقي بعائلات الرهائن في أول زيارة له لإسرائيل

Lebanon 24
11-05-2025 | 00:40
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وصل وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديفول أمس السبت إلى إسرائيل في أول زيارة له منذ تنصيبه.
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والتقى فاديفول بأقارب الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة. كما التقى مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر على العشاء في مدينة تل أبيب الساحلية.

وقبل مغادرته إلى إسرائيل في وقت سابق، دعا فاديفول إلى مفاوضات سريعة بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، نظرا للوضع الكارثي في قطاع غزة.

وقال قبل مغادرته: "لقد أصبح الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يطاق الن".

وتابع "لهذا السبب هناك حاجة ماسة إلى مفاوضات جادة بشأن وقف إطلاق النار، تهدف إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وتقديم المساعدة للناس في غزة". وجدد فاديفول أيضا دعم ألمانيا لحل الدولتين.

وقال: "إن أفق حل الدولتين، الذي توجد فيه دولة فلسطينية تتعايش بسلام إلى جانب إسرائيل- قد يبدو بعيد المنال- إلا انه يظل أفضل فرصة للسلام والأمن لإسرائيل وجيرانها".

وأضاف وزير الخارجية الألماني: "ولا يجب عرقلتها"ويعارض كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحماس مثل هذا الحل.

ومن المقرر أن يلتقي فاديفول اليوم الأحد بنتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر في إسرائيل، وكذلك برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في رام الله بالضفة الغربية.

ويعتزم أيضا زيارة نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست في القدس وسيكرم ذكرى 6 ملايين يهودي قتلوا على يد ألمانيا النازية بوضع إكليل من الزهور هناك.

وقال فاديفول إنه سيسأل القادة الإسرائيليين عن "الهدف الاستراتيجي للعمليات القتالية، التي تم تكثيفها مرة أخرى" منذ أن خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس في مارس الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قررت الحكومة الإسرائيلية توسيع هجماتها. واعتبرت العلاقات بين سلف فاديفول أنالينا بيربوك ونتنياهو متوترة بسبب الخلافات حول تصرفات إسرائيل في غزة والضفة الغربية.

وأوضح فاديفول أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يحتاجون أيضا إلى منظور لمستقبل سياسي واقتصادي "حتى لا تستمر الكراهية والتطرف في إيجاد أرض خصبة".

وبالإضافة إلى بناء المستوطنات الإسرائيلية، ستركز المناقشات في رام الله على كيفية دعم ألمانيا للفلسطينيين في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل.
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