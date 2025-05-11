وزير خارجية ألمانيا يلتقي بعائلات الرهائن في أول زيارة له لإسرائيل

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وصل الألماني الجديد يوهان فاديفول أمس السبت إلى في أول زيارة له منذ تنصيبه.والتقى فاديفول بأقارب الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة في . كما التقى مع نظيره جدعون ساعر على العشاء في مدينة الساحلية.وقبل مغادرته إلى إسرائيل في وقت سابق، دعا فاديفول إلى مفاوضات سريعة بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، نظرا للوضع الكارثي في قطاع غزة.وقال قبل مغادرته: "لقد أصبح الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يطاق الن".وتابع "لهذا السبب هناك حاجة ماسة إلى مفاوضات جادة بشأن وقف إطلاق النار، تهدف إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وتقديم المساعدة للناس في غزة". وجدد فاديفول أيضا دعم لحل الدولتين.وقال: "إن أفق حل الدولتين، الذي توجد فيه دولة فلسطينية تتعايش بسلام إلى جانب إسرائيل- قد يبدو بعيد المنال- إلا انه يظل أفضل فرصة للسلام والأمن لإسرائيل وجيرانها".وأضاف وزير الخارجية الألماني: "ولا يجب عرقلتها"ويعارض كل من وحماس مثل هذا الحل.ومن المقرر أن يلتقي فاديفول اليوم الأحد بنتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر ، وكذلك برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في بالضفة الغربية.ويعتزم أيضا زيارة نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست في وسيكرم ذكرى 6 ملايين قتلوا على يد ألمانيا النازية بوضع إكليل من الزهور هناك.وقال فاديفول إنه سيسأل الإسرائيليين عن "الهدف الاستراتيجي للعمليات القتالية، التي تم تكثيفها مرة أخرى" منذ أن خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس في الماضي.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قررت الحكومة توسيع هجماتها. واعتبرت العلاقات بين سلف فاديفول أنالينا بيربوك ونتنياهو متوترة بسبب الخلافات حول تصرفات إسرائيل في غزة والضفة الغربية.وأوضح فاديفول أن في يحتاجون أيضا إلى منظور لمستقبل سياسي واقتصادي "حتى لا تستمر الكراهية والتطرف في إيجاد أرض خصبة".وبالإضافة إلى بناء الإسرائيلية، ستركز المناقشات في رام الله على كيفية دعم ألمانيا للفلسطينيين في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل.