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بعد 14 عاماً.. معلومات متضاربة حول مصير أوستن تايس في سوريا

Lebanon 24
11-05-2025 | 05:12
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أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية" أنه تم العثور على رفات الصحفي الأميركي أوستن تايس بعدما فُقِد في سوريا قبل 14 عامًا. 
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وعُثر على جثته في مقبرة في ريف حلب. 
 
في المقابل، نفى مصدر سوري رسمي للـLBCI العثور على رفاة تايس، مؤكداً أن المعلومات التي تم تداولها في هذا الشأن غير دقيقة.  

وبحسب المعطيات، فقد تم العثور على رفاة ثلاثة مواطنين أميركيين أعدمهم تنظيم داعش في وقت سابق، وذلك قرب بلدة دابق في ريف حلب الشمالي، إلا أن أياً من هذه الرفات لا تعود لتايس، الذي لا تزال عمليات البحث عنه مستمرة.
 
 
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