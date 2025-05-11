بعد 14 عاماً.. معلومات متضاربة حول مصير أوستن تايس في سوريا

أفادت مصادر " عربية" أنه تم العثور على رفات الصحفي الأميركي بعدما فُقِد في قبل 14 عامًا.

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وعُثر على جثته في مقبرة في ريف حلب.

في المقابل، نفى مصدر سوري رسمي للـLBCI العثور على رفاة ، مؤكداً أن المعلومات التي تم تداولها في هذا الشأن غير دقيقة.



وبحسب المعطيات، فقد تم العثور على رفاة ثلاثة مواطنين أميركيين أعدمهم تنظيم داعش في وقت سابق، وذلك قرب بلدة في ريف حلب ، إلا أن أياً من هذه الرفات لا تعود لتايس، الذي لا تزال عمليات البحث عنه مستمرة.