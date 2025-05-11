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عربي-دولي
عراقجي: تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض"
Lebanon 24
11-05-2025
|
05:26
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قال
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، الأحد، إن تخصيب بلاده لليورانيوم "أمر غير قابل للتفاوض"، وذلك تزامنا مع الجولة الرابعة من المفاوضات النووية مع
الولايات المتحدة
.
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وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء "
إيرنا
"
الإيرانية
، اعتبر الوزير أن التناقض في المواقف الأميركية يعرقل مسار المباحثات بين
واشنطن
وطهران بشأن الملف
النووي
للأخيرة.
ونقلت الوكالة عن
عراقجي
، قبيل مغادرته إلى سلطنة
عُمان
للمشاركة في الجولة الرابعة للمفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، الأحد، قوله إن بلاده "لديها مواقف ثابتة ومبدئية في المفاوضات، وتتوقع مواقف ثابتة وملتزمة من الطرف المقابل".
ودعا الوزير
الإيراني
إلى "الالتزام بأصول المفاوضات وعدم نقلها إلى الإعلام"، معتبرا أن "إحدى مشكلات المفاوضات هي التغير المستمر في المواقف الأميركية".
وقال عراقجي: "الأميركيون لديهم مواقف متضادة ومتناقضة في المفاوضات، وهذا أحد المشاكل الجدية".
وشدد على أن "جميع جوانب برنامجنا النووي سلمية، ولن تكون قابلة للتفاوض أو التداول. تم سفك دماء علمائنا من أجل التخصيب، وهذا الأمر غير قابل للتفاوض بالتأكيد". (سكاي نيوز عربية)
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