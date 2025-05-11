Advertisement

عربي-دولي

عراقجي: تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض"

Lebanon 24
11-05-2025 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1358772-638825632967785979.png
Doc-P-1358772-638825632967785979.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن تخصيب بلاده لليورانيوم "أمر غير قابل للتفاوض"، وذلك تزامنا مع الجولة الرابعة من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.
Advertisement

وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، اعتبر الوزير أن التناقض في المواقف الأميركية يعرقل مسار المباحثات بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي للأخيرة.

ونقلت الوكالة عن عراقجي، قبيل مغادرته إلى سلطنة عُمان للمشاركة في الجولة الرابعة للمفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، الأحد، قوله إن بلاده "لديها مواقف ثابتة ومبدئية في المفاوضات، وتتوقع مواقف ثابتة وملتزمة من الطرف المقابل".

ودعا الوزير الإيراني إلى "الالتزام بأصول المفاوضات وعدم نقلها إلى الإعلام"، معتبرا أن "إحدى مشكلات المفاوضات هي التغير المستمر في المواقف الأميركية".
 
وقال عراقجي: "الأميركيون لديهم مواقف متضادة ومتناقضة في المفاوضات، وهذا أحد المشاكل الجدية".

وشدد على أن "جميع جوانب برنامجنا النووي سلمية، ولن تكون قابلة للتفاوض أو التداول. تم سفك دماء علمائنا من أجل التخصيب، وهذا الأمر غير قابل للتفاوض بالتأكيد". (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
عراقجي يكشف: طهران لا تعتزم التخلي عن تخصيب اليورانيوم
lebanon 24
11/05/2025 17:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني لـ"رويترز": لن نتنازل عن حقّنا في تخصيب اليورانيوم
lebanon 24
11/05/2025 17:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران: حق طهران في التخصيب غير قابل للتفاوض في المحادثات مع الولايات المتحدة
lebanon 24
11/05/2025 17:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران رداً على روبيو: سنستمر في تخصيب اليورانيوم
lebanon 24
11/05/2025 17:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-05-11
09:59 | 2025-05-11
09:20 | 2025-05-11
08:37 | 2025-05-11
08:32 | 2025-05-11
08:00 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24