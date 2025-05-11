عراقجي: تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض"

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قال ، الأحد، إن تخصيب بلاده لليورانيوم "أمر غير قابل للتفاوض"، وذلك تزامنا مع الجولة الرابعة من المفاوضات النووية مع .وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء " " ، اعتبر الوزير أن التناقض في المواقف الأميركية يعرقل مسار المباحثات بين وطهران بشأن الملف للأخيرة.ونقلت الوكالة عن ، قبيل مغادرته إلى سلطنة للمشاركة في الجولة الرابعة للمفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، الأحد، قوله إن بلاده "لديها مواقف ثابتة ومبدئية في المفاوضات، وتتوقع مواقف ثابتة وملتزمة من الطرف المقابل".ودعا الوزير إلى "الالتزام بأصول المفاوضات وعدم نقلها إلى الإعلام"، معتبرا أن "إحدى مشكلات المفاوضات هي التغير المستمر في المواقف الأميركية".