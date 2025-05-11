البابا يدعو إلى وقف الحروب

Advertisement

ناشد البابا القوى العالمية الكبرى "وقف الحروب"، في أول قداس له اليوم الأحد أمام الحشود في ساحة .ودعا البابا إلى "سلام حقيقي ودائم" في ووقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين.كما رحب بوقف إطلاق النار بين وباكستان، وقال إنه يدعو الله أن يمنح العالم "معجزة السلام". (العربية)