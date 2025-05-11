عن أنفاق غزة... تقريرٌ إسرائيليّ يكشف ما تقوم به "حماس"

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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ تقريراً لقناة "كان" الإسرائيليّة أشار إلى أنّ حركة تواصل عمليات توسيع شبكة أنفاقها في عبر بناء أنفاق جديدة وإعادة تأهيل الأنفاق القائمة، في الوقت الذي أبدت فيه مصادر عسكرية إسرائيلية قلقا متزايداً من هذه الظاهرة.وأوضح القناة أن "الجيش لم يتمكن حتى الآن سوى من تدمير ربع الأنفاق التابعة لحماس، رغم مرور أشهر طويلة على العملية العسكرية، معتبرة أن استمرار حفر الأنفاق يعكس تحدياً ميدانيا واستخباريا مستمرا، يعقد من مهمة استعادة السيطرة على الأرض.وأشارت "كان" إلى لقاء جمع مع الأسرى المطلق سراحهم ليري إلباغ، ورومي غونين، وعومر شيم طوف، وساشا تروبانوف. وأبلغ الأربعة رئيس الأركان بأنهم كانوا يسمعون الجنود الإسرائيليين يتحدثون فوق رؤوسهم عندما كانت "قوات الجيش الاسرائيلي" تعمل بالقرب من الأنفاق.وقالوا: "سمعنا انفجارات، وجنازير الدبابات ، وسمعنا اتصالات الجنود باللغة العبرية عندما كنا تحت الأرض".وتابعت: "أعرب مسؤولون عسكريون عن قلقهم إزاء ظاهرة إعادة تأهيل وبناء الأنفاق".وتحدث المسؤولين عن خروج مقاتلي حماس من الأنفاق بغزة، و"زراعتهم للمتفجرات، وإطلاقهم الصواريخ المضادة للدروع على القوات الإسرائيلية" قبل أن يعودوا إلى الأنفاق، حسب قناة "كان".