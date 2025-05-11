أردوغان يؤكد لبوتين استعداد بلاده لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

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أفاد بيان صادر عن ، أن الرئيس أعلن خلال مكالمة هاتفية مع استعداد لاستضافة المفاوضات بين وأوكرانيا.وجاء في بيان الرئاسة : "قال الرئيس رجب للرئيس الروسي إن تصريحه بأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ستستمر في إسطنبول من حيث توقفت كان موضع ترحيب، وأن تركيا مستعدة لاستضافة مفاوضات من شأنها أن تؤدي إلى حل دائم".وأكد أن هناك فرصة سانحة للتوصل إلى السلام وأن وقف إطلاق النار الشامل سيخلق البيئة اللازمة لمحادثات السلام. (روسيا اليوم)