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عربي-دولي

أردوغان يؤكد لبوتين استعداد بلاده لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
11-05-2025 | 07:23
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أفاد بيان صادر عن مكتب الرئاسة التركي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد تركيا لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
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وجاء في بيان الرئاسة التركية: "قال الرئيس رجب طيب أردوغان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تصريحه بأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ستستمر في إسطنبول من حيث توقفت كان موضع ترحيب، وأن تركيا مستعدة لاستضافة مفاوضات من شأنها أن تؤدي إلى حل دائم".


وأكد أردوغان أن هناك فرصة سانحة للتوصل إلى السلام وأن وقف إطلاق النار الشامل سيخلق البيئة اللازمة لمحادثات السلام. (روسيا اليوم)
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