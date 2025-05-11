إقتصاديّاً... تحذير لإسرائيل من الحرب مع إيران

Advertisement

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" عن إبقاء التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى A –، ولكن مع تحذير وإبقاء على توقعات سلبية.وقالت الوكالة إنّ " لا تزال تواجه مخاطر جيوسياسية وأمنية غير عادية في شدتها، إلى جانب تحديات مالية يُتوقع أن تتفاقم على المدى القريب والمتوسط".وأكدت الوكالة أنّ التوقعات السلبية تعكس الخطر بأن الحرب تُضعف بشكل كبير الاقتصاد ، ووضعه المالي، وميزان المدفوعات، ولا سيما في حال تصعيد النزاع.وحذّرت الوكالة من أنه إذا استمرت الحرب أو تصاعدت، وخاصة في سيناريو مواجهة مباشرة مع ، فقد يحدث ضرر كبير للنمو الاقتصادي، وثقة المستثمرين، وقد يُتخذ قرار بخفض التصنيف الائتماني خلال 12 إلى 24 شهراً. (الميادين)